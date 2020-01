Huawei podrá participar de manera "limitada" en la red 5G del Reino Unido

El Gobierno británico ha autorizado a la compañía china de tecnología Huawei a participar en la contratación de la red 5G, pero con restricciones. Huawei no tendrá acceso a áreas especialmente críticas para la seguridad del país, como bases militares o recintos nucleares. La decisión de Boris Johnson es un revés para el presidente estadounidense Donald Trump que había pedido el bloqueo total de la compañía china. Estados Unidos considera que la red de 5G con Huawei dentro, se convertirá en un vehículo que las autoridades de China pueden utilizar para labores de vigilancia o sabotaje. Huawei niega cualquier participación en tareas de espionaje.

La controvertida decisión que había venido siendo aplazada desde hace un año, fue finalmente adoptada tras una reunión el martes del Consejo de Seguridad Nacional. Huawei ha sido clasificado "un vendedor de alto riesgo" y por lo tanto, además de la exclusión en las zonas sensibles, su participación en la construcción de las redes periféricas de la nueva tecnología móvil sólo será del 35%.

La red 5G, mucho más rápida que la actual 4G y permitirá establecer nuevos tipos de comunicaciones, mucho más complejos y potentes. Para la patronal británica (CBI), esta solución parece un compromiso adecuado que da acceso al Reino Unido a tecnología punta, al tiempo que se construye con los controles y el equilibrio para la seguridad.

OPCIÓN INSEGURA

Estados Unidos en cambio no lo ve así. En una primera reacción, que no será la última, un funcionario anónimo de la administración en Washington ha lamentado la decisión. No hay una opción segura con un vendedor de los componentes de 5G, que no es fiable ha señalado. La aceptación, aunque parcial, de Huawei puede tener consecuencias en la negociación del futuro acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos, tras el brexit. El asunto sin duda será discutido el jueves, cuando el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reúna en Londres con Johnson.