Un incendio en el mayor 'hosting' de Europa deja sin web a centenares de empresas

La conexión de muchas empresas se ha visto interrumpida después del incendio que ha asolado la madrugada de este miércoles el edificio que OVHcloud, la mayor empresa de servidores de Europa, tiene en Estrasburgo. Afortunadamente, el fuego se ha podido apagar sin registrar víctimas, pero sí ha destruido una de las bases de datos principales, la 'SBG2', que albergaba más de 29.000 sitios webs.

Cerca de un centenar de bomberos han acudido a la zona de los hechos para combatir las llamas, un incendio que se ha iniciado poco después de la medianoche en la zona industrial de Port du Rhin y que se ha extendido hasta pasadas las 7 de la mañana.

A pesar de que solo una de las cuatro torres de datos del OVH ha sido gravemente perjudicada por las llamas - 'SBG2', citada anteriormente - "los bomberos continúan enfriando el edificio con agua", ha tuiteado su fundador Octave Klaba a las 7.20 horas, a la vez que ha añadido que no tenían acceso al edificio y que por eso el resto de servidores tampoco se reiniciarían en todo el día.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan.