Incendio en la sede del mayor fabricante de vacunas del mundo, en la India

Un incendio se ha producido este jueves en la sede del Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, según imágenes de la televisión local, aunque los medios indios han asegurado que la producción de vacunas no se ha visto afectada.

#JustIn | Fire on the second floor of Serum Institute Of India plant in Pune pic.twitter.com/VurgUCA9GK