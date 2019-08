Los incendios en el Amazonas ponen en riesgo el acuerdo UE-Mercosur

Los incendios del Amazonas van camino de degenerar en una crisis política internacional. Por lo pronto, han dejado en el aire la firma del acuerdo de libre comercio entra la UE y el Mercosur.

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este viernes que su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, "mintió" en sus compromisos medioambientales, por lo que se opondrá a la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, indicaron fuentes de la Presidencia gala.

CUMBRE DE OSAKA

"Dada la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente solo puede constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre de Osaka" del G20, señalaron las fuentes. Agregaron que, "en esas condiciones, Francia se opondrá al acuerdo con Mercosur".

Horas antes, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, también amenazó con no firmar ese acuerdo si Brasil no protege el Amazonas. "No es posible que Irlanda firme el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur si Brasil no respeta sus compromisos medioambientales", ha señalado en una declaración.