Indignación en EEUU por una foto de dos policías a caballo llevando a un hombre negro atado a una cuerda

Conmocionado aún por las masacres de El Paso y Dayton y con el debate abierto sobre el papel de los discursos racistas y xenófobos de Donald Trump, EEUU ha reaccionado con indignación ante una fotografía tomada en Galveston (Texas) en las que se ve a dos policías montados a caballo llevando a un hombre negro con una cuerda. Una imagen que retrotrae a los tiempos más duros de la esclavitud en el país.

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers. pic.twitter.com/bEFZnn4qmH