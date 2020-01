Interior reparte a policías y guardias mascarillas antiaerosol y guantes por el coronavirus

El Ministerio del Interior ha comenzado este martes el reparto a Policías y Guardias Civiles de material de prevención de contagios "ante la información difundida por la OMS sobre expansión del virus". Así lo explica, citando a la epidemia de coronavirus iniciada en China, un informe de la Jefatura de Prevención de Riesgos Laborales del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El informe, fechado el pasado viernes 24, no ha empezado a ver iniciado su cumplimiento hasta este martes, en que han llegado a los destinos de frontera de las Fuerzas de Seguridad del Estado las primeras mascarillas y guantes. De esos objetos habla el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en una orden breve basada en dos puntos: "1: Utilización de guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos o inspección de equipajes y documentación. 2: Utilización de mascarillas FFPP 2 en el control de la documentación a todos los pasajeros procedentes de cualquier ciudad de China y otras zonas afectadas, independientemente de su nacionalidad".

La mascarilla FFPP 2 (también FFP2 en jerga industrial) tiene una capacidad de defensa antiaerosol, y es más tupida que las mascarillas simples de algodón que venden en las farmacias, producto cuya demanda se ha disparado en diversas ciudades españolas. La defensa antiaerosol es clave para prevenir contagios de enfermedades respiratorias, informan fuentes policiales.

Los guantes de nitrilo son los de uso común de Policía y Guardia Civil en el contacto con personas heridas o detenidas, por cuanto se considera suficiente su nivel de protección.

Cuidado con las personas... y los objetos

Las medidas de Interior se implementan "especialmente en los puestos fronterizos ante la llegada de vuelos procedentes de las zonas afectadas", dice el informe.

Su texto recuerda a los agentes de fronteras las recomendaciones estándar de la Organización Mundial de la Salud "para prevenir la propagación de infecciones" de agentes como el virus 2019-nCoV, también llamado virus de Wuhan. Estas incluyen lavarse las manos regularmente, cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables al toser, el uso de mascarillas y "evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de enfermedades respiratorias, como tos y estorunudos, y evitar las aglomeraciones".

El informe considera la posibilidad de realizar en las fronteras españolas rápidos exámenes médicos a los recien llegados, mirando al precedente de "varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos como Tailandia". Ese examen consistiría en "una rápida medición de la temperatura corporal en búsqueda de posible fiebre a los pasajeros procedentes de China".

Los agentes de fronteras están recibiendo la instrucción de usar los guantes no solo en el trato con las personas, sino también con sus objetos, especialmente pasaportes y otros documentos que hayan sido manipulados, por cuanto considera que la tansmisión del coronavirus, además de por vía respiratoria, es posible tamién por "contacto directo con superficies, animales contaminados o secreciones infectadas de enfermos".

Enfado en Euskadi

Donde aún no se ha repartido, ni se ha comunicado previsión alguna de reparto y uso, es en el País Vasco. El sindicato de la Ertzaintza ErNe está elaborando una denuncia pública. "No puede ser que no haya protocolos y material para los policías en prevención de una epidemia -se lamenta Roberto Seijo, portavoz de esa central sindical de los policías vascos-. Es un escándalo y una vergüenza y una falta de previsión de los responsables políticos".

Los ertzainas destinados en el aeropuerto bilbaino de Loiu-Sondika patrullan sin mascarillas disponibles. Desde el sindicato de la Ertzaintza SiPE, su secretario de Organización, Juan Carlos Sáenz, denuncia la "desorganización y la falta de respeto al colectivo de la Ertzaintza" por parte del Gobierno Vasco, "que deja a los ertzainas sin protocolo de coronavirus, ni mascarillas, ni medidas preventivas adecuadas".

Su sindicato ha exigido al Departamento de Seguridad un protocolo de actuación y material adecuado para la prevención.