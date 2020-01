Irán admite que disparó dos misiles contra el avión

La Organización de la Aviación Civil de Irán confirmó ayer que las fuerzas armadas del régimen dispararon dos misiles contra el avión ucraniano derribado el día 8, causando la muerte de las 176 personas que viajaban en él.

Según un informe preliminar de la investigación, el derribo del aparato, un Boeing 737 de Ukraine International Airlines (UIA), fue consecuencia del lanzamiento de dos misiles Tor-M1.

La opción de que hubiera dos misiles involucrados en el siniestro y no solo uno ya fue adelantada por el periódico The New York Times la semana pasada, cuando publicó un vídeo que mostraba el disparo de dos proyectiles.

El análisis de las cajas negras es primordial para esclarecer las causas, pero Irán parece reacio a entregar los dispositivos y quiere extraer los datos, mientras que Ucrania, Francia y Canadá han pedido que les sean enviados.