Las islas griegas se ponen en pie de guerra con Atenas por los CIE

Los habitantes de las islas griegas de Lesbos y Chios fueron ayer a la huelga por segundo día consecutivo por la intención del Gobierno de construir varios Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en las islas que reciben más migrantes y refugiados. Ayer, sin embargo, fue una jornada mucho más tranquila que la anterior, cuando la Policía antidisturbios dispersó varias manifestaciones de forma muy violenta, como también lo fueron, las propias protestas. Durante la noche del miércoles, un grupo de lugareños fue al hotel donde se hospedaban los policías llegados de Atenas para agredirles. Hay un centenar de heridos entre civiles y agentes.

Para rebajar la tensión, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, decidió que los antidisturbios abandonasen la isla. «Los policías son funcionarios que visten la insignia nacional. Es de cobardes pegarles, más aún si están durmiendo», dijo Mitsotakis ayer, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.

Por lo demás, siguió en sus trece: «Los centros cerrados de refugiados [los CIE] son el único plan posible», ha dicho el primer ministro heleno. En total, según Atenas, los CIEs tendrán una capacidad de albergar a 20.000 personas. En las islas griegas, sin embargo, hay cerca de 40.000 solicitantes de asilo.

Su portavoz, Stelios Petsas, fue más allá. «No hay ningún plan alternativo. Estamos haciendo todo lo posible para acelerar las devoluciones. Las comunidades locales deben darse cuenta de que el plan del Gobierno les interesa, porque mantener la situación actual no es viable», explicó a la televisión griega Skai.

SENTIR GENERAL / Si las protestas no lo evitan, los nuevos CIE tendrán que empezar a construirse en las islas de Lesbos, Samos y Quíos en marzo. Y allí nadie quiere estos nuevos centros, que supondrán, creen los habitantes de las islas, que se perpetúe la presencia de refugiados y así el problema.

Lo demuestra un sondeo publicado ayer en Grecia: según la investigación de Kapa Research, el 65% de la población insular griega considera que los solicitantes de asilo son una amenaza para el país, y un 94% considera que la llegada de migrantes les ha afectado psicológicamente.

Las posiciones, por lo tanto, están completamente enfrentadas. el Gobierno de Mitsotakis asegura que no hay otra opción que no sea construir los CIE; los ayuntamientos y los Ejecutivos isleños dicen que no lo permitirán jamás.

La tensión está por las nubes. «He leído en internet que el primer ministro está muy enfadado conmigo –dijo en un vídeo que se ha hecho viral el gobernador de la región norte del Egeo, Konstantinos Muzuris, que formó parte, hace unos años, del partido de Mitsotakis, Nueva Democracia (ND)–. Te lo digo así: Me importa ¡esto!, lo que piense él de mí». Cuando pronuncia el esto, Muzuris se agarra los genitales.

La viralización de este gesto, a Muzuris, le costó cara. Ayer Mitsotakis se reunió con varios alcaldes de la región. El primer ministro, sin embargo, dijo que no tiene que hablar nada con Muzuris si antes este no se disculpa. «No pido perdón por mis conversaciones privadas –dijo Muzuris tras la publicación del vídeo–. En mis conversaciones privadas me expreso como quiero».

Durante los últimos meses, con la nueva ley migratoria aprobada el pasado noviembre, la tensión en las islas griegas ha ido en aumento. Hace un mes, Lesbos vivió la mayor manifestación de refugiados que se conoce en años.

La Policía, como ya hiciera este miércoles, la dispersó brutalmente, gaseando a todos los refugiados presentes, entre los que había decenas de niños y bebés.

«Después de las escenas de guerra que hemos visto, Mitsotakis no ha tenido otra opción que invitar a los alcaldes de las islas para dialogar –decía el editorial de ayer del periódico To Vima, de centro-izquierda–. El movimiento es acertado, pero llega tarde, después de esas imágenes vergonzosas que hemos visto todos, en las que la Policía ahoga en gas a civiles y, en muchos casos, les pega innecesariamente».

CAOS / El anterior primer ministro griego, Alexis Tsipras, del partido de izquierdas Syriza, formación que hoy lidera la oposición, también se sumó a las críticas. «Habéis llevado a este país al caos; Grecia ahora es como el salvaje Oeste. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Alguien tomará responsabilidades de todo lo que está ocurriendo? ¿Creéis que podéis solucionar todos los problemas con violencia y autoritarismo?», denunció el actual líder de la oposición.