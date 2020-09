Israel endurece el confinamiento ante el aumento de contagios

Israel pierde el control del coronavirus. Después de decretar un segundo confinamiento el pasado viernes, el Estado hebreo observa cómo las cifras de contagios siguen en aumento hasta llegar a los 6.861 este martes en un país de nueve millones de habitantes. El Gobierno de Netanyahu se ha reunido este miércoles para atajar la situación con medidas más duras como el cierre de sinagogas y negocios no esenciales o las restricciones en las manifestaciones. Miles de personas hartas de la gestión de Bibi se concentraban este sábado a las puertas de su residencia exigiendo su dimisión.

Tras superar los 200.000 casos de coronavirus y el millar de muertos con 1.316 víctimas, Israel se ha convertido en uno de los países del mundo con mayor morbilidad. Actualmente, cuenta con 54.324 casos activos. Mientras algunos hospitales han alcanzado el límite de su capacidad, las autoridades han empezado los planes para el establecimiento de un hospital militar de campaña que cubra las elevadas cifras de afectados.

Las altas cantidades de contagios coinciden con un aumento de los test realizados, en concreto unos 60.000 durante la jornada del martes. Uno de cada cuatro miembros analizados de la comunidad ultraortodoxa, conocida por su insubordinación durante esta pandemia, ha dado positivo en coronavirus, comparado con el 11% de media nacional. Junto a un mayor seguimiento del virus, el Gobierno de Netanyahu se plantea una posible declaración de emergencia nacional que permita endurecer el confinamiento dejando el funcionamiento económico e industrial en el mínimo imprescindible.

Año nuevo judío en casa

Ante un segundo confinamiento flexible, las nuevas medidas implicarían el cierre de sinagogas y negocios no esenciales, la limitación del rezo en común en interior y en exterior, la restricción de reuniones hasta cinco personas como máximo e, incluso, el cierre del aeropuerto internacional de Ben Gurión. Mientras, la ciudadanía celebra en excepcionales condiciones las principales festividades judías del año, como Año Nuevo (Rosh Hashaná, del 18 al 20 de septiembre), el Día del Perdón (Yom Kipur, del 27 al 28) y los Tabernáculos (Sucot, del 2 al 9 de octubre).

