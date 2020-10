Israel y el Líbano dialogan por primera vez en 30 años

En la ciudad libanesa de Naqoura, la historia de Oriente Próximo ha experimentado este miércoles una discreta alteración. Por primera vez en 30 años, Israel y el Líbano, estados técnicamente en guerra, se han reunido para discutir un asunto civil: la demarcación de sus fronteras marítimas. Tras una década de disputas, el diálogo auspiciado por la ONU y mediado por EEUU pretende resolver los desencuentros en una zona del este del Mediterráneo donde lucrativos recursos de gas natural aguardan para ser explotados por ambos países. Las recientes sanciones estadounidenses a Hizbulá han aumentado la presión sobre las autoridades libanesas para sentarse con un Israel pletórico en la escena internacional después de los pactos de normalización con Bahréin y EAU.

Unas 330 millas marítimas cuadradas -860 kilómetros cuadrados- en el Mediterráneo han sido la fuente de desacuerdos entre Israel y el Líbano durante la última década. Estos desencuentros han impedido la exploración en la zona rica en gas natural y el consecuente desarrollo de campos de gas. Lejos de un acuerdo de paz, ambos estados han afrontado las negociaciones que han tenido lugar este miércoles por la mañana en la ciudad fronteriza de Naqoura desde un punto de vista técnico-económico.

“Nuestra reunión pondrá en marcha el tren de negociaciones técnicas indirectas y representa el primer paso en un viaje de mil millas para demarcar las fronteras del sur”, ha afirmado durante el encuentro el líder de la delegación libanesa, el general de brigada Bassam Yassin, según un comunicado del Ejército. Ambas partes han insistido en la necesidad de resolver la disputa “en un tiempo razonable” y han acordado volverse a reunir el próximo 28 de octubre.

SIN ACUERDO DE PAZ

En plena racha de pactos de normalización con estados árabes después de más de dos décadas de sequía por parte de Israel, muchos han querido ver este acercamiento como las bases para un futuro acuerdo de paz o normalización con el Líbano. El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, ha insistido este martes en la necesidad de mantener unas expectativas “realistas”. “No estamos hablando de conversaciones de paz o negociaciones sobre normalización, sino del intento de solucionar un problema técnico-económico que desde hace una década nos impide desarrollar recursos naturales en el mar en beneficio de los pueblos de la región”, ha concluído.

