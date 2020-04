Italia alarga las medidas de confinamiento hasta el 13 de abril

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ya veo que dan más relevancia a lo que ocurre fuera que a lo que tenemos dentro. Nada de que no dejan a policias, guardia civiles, etc. trabajar sin mascarillas; nada de las medidad tomadas por el Gobierno de manera unilateral, sin consultar a Sindicatos, nada de lo que sucede dentro del Hospital San Pedro... Sólo espero un último ataque de decencia cuando todo esto pase y que paguen los culpables de lo que pudieron salvar un montón de vidas. Espero que esto no quede así.