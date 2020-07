Italia permite a los 180 migrantes del "Ocean Viking" desembarcar en Sicilia

Las autoridades italianas han permitido finalmente a los 180 migrantes a bordo del barco humanitario "Ocean Viking", gestionado por la ONG SOS Méditerranée, que se dirijan al puerto de Porto Empedocle, en Sicilia (sur), para que desembarquen este lunes, informó la organización en las redes sociales.

"Alivio en el 'Ocean Viking', ya que el barco finalmente recibió instrucciones para dirigirse hacia Porto Empedocle, Sicilia. Los 180 salvados serán desembarcados en el puerto mañana", ha indicado la organización en Twitter.

