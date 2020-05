La felicidad va por barrios

El más feliz de los clubs extremeños ayer era el Santa Teresa Badajoz, que el próximo curso volverá a la élite del fútbol femenino español, algo de lo que se congratuló el Femenino Cáceres, rival esta campaña en la Liga Reto Iberdrola. «Contentísimo» se confesaba su técnico, Juan Carlos Antúnez, «somos justos campeones». «Es muy importante para Extremadura que un club vuelva a la élite», añadía el preparador, que ya trabaja para la próxima temporada, aunque aún, claro, no se sabe cuándo podrá empezar.

En el fútbol masculino no profesional, Segunda B, Tercera, la alegría fue más por barrios, aunque en ningún caso fue completa. No habrá descensos y Mérida y Don Benito seguirán en la categoría de bronce («una pena no haber podido terminar la temporada», decía el técnico de los rojiblancos, Juan García). En Tercera se salvan Llerenense, Valverdeño y Valdivia, que eran los que ocupaban las tres plazas de descenso.

Por arriba, el Badajoz podrá pelear en el campo por subir, que era lo que reclamaban tanto el presidente, Joaquín Parra, como los jugadores. Aunque solo será si el coronavirus y Sanidad lo permiten. Por lo que no es cien por cien seguro que vaya a jugarse el playoff exprés propuesto por la federación.

«Marear la perdiz»

Más abajo, en Tercera, el Villanovense, líder del grupo extremeño, no ve viable cumplir con los requisitos para jugar. «Veo muy difícil cumplir los trámites y protocolos para los equipos, porque no dejamos de ser un equipo humilde. Creo que si hay que jugar y se dice de jugar, lo lógico es jugar los diez partidos que quedan. ¿Cuándo? Pues cuando se pueda», decía José María Tapia, presidente del Villanovense, que cree que lo que se hace es «marear la perdiz» y crear aún más incertidumbre.

«Para equipos como los nuestros es un auténtico disparate porque hay que hablar de contratos, de sueldos, porque el fútbol no es solamente un playoff y jugar, ha muchísimas cosas», incide Tapia, que pide resolver el problema cuanto antes y no dejarlo en el aire. Recuerda además los grandes desembolsos que serían necesarios para adecuar las instalaciones y hacer los test a todos los miembros de la plantilla.

También expresó sus dudas Fernando Pino, jugador del Coria, segundo clasificado. «La Federación le pasa la patata caliente a Sanidad. ¿Nos permitirán jugar? [...] Complicado», decía el futbolista celeste, que encarará el playoff, si lo hay, desde la segunda posición.

«Va a haber playoff». Así de rotundo fue Luis Puebla, director general del Cacereño. «Lo que se gane o se pierda tiene que ser en el terreno de juego, no estamos de acuerdo en que no se juegue y, si tenemos que pelear, pelearemos por lo que se ha ganado este club». Si no se jugase el CPC pedirá que se tenga en cuenta la última clasificación en la que todos los equipos tenían los mismos partidos jugados y eso es al final de la primera vuelta.

«Creo que Sanidad nos permitirá jugar», añadía el dirigente verde, que agradeció a la Federación Extremeña de Fútbol «el gran trabajo que está haciendo; nos ayudan en todo cuanto pueden». Ayer, en reunión telemática, la territorial informó a las clubs que ayudará a cumplir los requisitos sanitarios, «algo muy importante»

En los próximos días, explicó Puebla, se resolverá qué equipos podrán jugar la próxima edición de la Copa del Rey, a la que en principio solo irían los dos primeros clasificados (Villanovense y Coria). «Todo esto se va a estudiar bien», indica el dirigente del Cacereño, que se confiesa «muy tranquilo».

Para otros la alegría fue doble, como la UD La Cruz Villanovense: su equipo femenino de fútbol sala jugará por subir a Primera División y el juvenil de fútbol estará el próximo curso en División de Honor junto a Badajoz y Extremadura.