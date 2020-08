Iván Duque dice que las últimas matanzas deben ser nombradas como "homicidios colectivos"

El presidente colombiano, Iván Duque, señaló que las últimas matanzas que se han dado en aquel país deben de ser consideradas como “homicidios colectivos” y no como “masacres”.

"Muchas personas han dicho: 'volvieron las masacres, volvieron las masacres', primero hablemos del nombre preciso: 'homicidios colectivos', y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de 'homicidios colectivos'", expuso en conferencia realizada en Pasto.

Hace una semana, una mujer de 26 años fue asesinada, aunque todavía no se esclarece la situación; mientras que también ocho jóvenes de entre 19 y 25 años fueron masacrados.

"Desde 1998 hasta hoy, año 2020, en Colombia se han presentado 1.361 escenas de 'asesinatos colectivos', 'homicidios colectivos'", comenzó Duque.

Estas matanzas son varias de las que se han presentado durante las dos últimas semanas, la primera de las cuales fue la de cinco adolescentes de entre 14 y 15 años el 11 de agosto en un barrio de la periferia de Cali, capital del Valle del Cauca.

"En nuestro Gobierno, que lleva dos años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 'homicidios colectivos', que equivalen al 2 % de los 'homicidios colectivos' de los últimos 22 años".

Agregó: "producto de estos hechos, contando los de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 22 % de las víctimas de los 'homicidios colectivos de los últimos 22 años".

Sin embargo, el mandatario aseguró que no están rehuyendo a enfrentar el caso, sino todo lo contrario, estarán creando estrategias para reducir la violencia y asesinatos que han crecido en los últimos meses pese a la pandemia del covid-19.

"No estamos eludiendo el problema, no es que el problema haya vuelto, es que el problema no se ha ido", sentenció.