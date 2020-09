Jeanine Áñez retira su candidatura a las elecciones bolivianas

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves que retira su candidatura para las elecciones de octubre. Áñez comunicó su retirada de la carrera electoral un día después de que la encuesta electoral más amplia difundida hasta ahora en el país la situara en cuarto lugar en intención de voto, lejos incluso de poder disputar una segunda vuelta.

“Si no nos unimos, vuelve Morales; si no nos unimos, la democracia pierde; si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, de verdad está en juego la democracia en Bolivia”, manifestó la mandataria.

Llamó “a la unidad de los que creen en la democracia”.

No aclaró a quién apoyará para adelante, pero indicó que al postulante que se erija como “el candidato democrático para enfrentar al MAS” le pide que conserve los bonos, la pacificación, la estabilidad económica y el 10% del presupuesto para salud.

“Le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad”, agregó.

La presidenta interina lo anunció este jueves, días después de que dos encuestas nacionales la situaran muy lejos de los principales candidatos.

Áñez ascendió a la presidencia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales en medio de enormes protestas sociales tras las elecciones de octubre pasado.