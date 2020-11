El jefe del Estado Mayor de EEUU afirma que el Ejército jura defender "a la Constitución" y no "a un dictador"

El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Mark Milley, ha asegurado que el Ejército ha jurado defender "a la Constitución" y no a "un dictador", en sus primeras declaraciones tras la cascada de dimisiones de esta semana en el Pentágono.

#CNN 🎞 CJCS Gen. Mark Milley. We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country....We take an oath to the Constitution.https://t.co/xwKMaizIJr pic.twitter.com/qXguwDNRYs