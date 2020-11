El jefe de gabinete de Tump, positivo en covid

Con todas las televisiones estadounidenses volcadas las 24 horas en el seguimiento del recuento de votos, el avance del covid ha desaparecido de las pantallas pero sigue haciendo estragos en el país con más casos (9,7 millones) y más muertos (236.000) del mundo. Solo el viernes se registraron 127.000 contagios, una cifra récord por tercer día consecutivo. El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, es uno de los nuevos casos.

El contagio de Meadows se conoció el viernes por la noche, anque no está claro cuando dio positivo. Su última aparición pública fue la noche del martes, después del cierre de los centros de votación, donde estuvo junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y sus familiares. Además, visitó las oficinas de su campaña esa misma tarde y una asesora, Nick Trainer, también ha dado positivo por la misma enfermedad.

Según 'The Washington Post', en ninguno de los dos actos Meadows llevó mascarilla ni guardó la distancia de seguridad. De hecho, es una de las personas del entorno dee presidente que ha justificado el no hacer uso de la mascarilla e incluso ha bromeado sobre ello, como cuando una vez les dijo burlonamente a los periodistas que le preguntaban: "Todos con mascarilla, estáis muy diferentes". A lo que uno de ellos respondió: "Solo tratamos de no morir".

White House Chief of Staff Mark Meadows, to reporters: "You guys, with all your masks... You look very different than you used to."

@politico's @JakeSherman: "We're just trying not to die."

pic.twitter.com/aD7KvgHNLH