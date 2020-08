Johnson insta a los británicos que teletrabajan a volver a las oficinas

B oris Johnson iniciará el lunes una campaña para animar a los empleados que siguen teletrabajando a volver a las oficinas para recuperar la normalidad que había antes de la pandemia. La campaña coincidirá con la vuelta al colegio de los niños y cree que esto facilitará a los padres abandonar su reclusión. Es una nueva fase de la desescalada iniciada a finales de mayo.

Johnson quiere que los empresarios garanticen la seguridad en las oficinas a sus empleados y que les pidan que vuelvan. En estos momentos, el 40% de la fuerza laboral sigue trabajando desde casa. Los sectores de la educación, la información y la comunicación tienen el 70% de los trabajadores desempeñando sus tareas desde casa. Y un estudio de la BBC concluye que la mitad de las empresas no tienen ninguna intención de facilitar la vuelta a las oficinas.

Hay que tener en cuenta que a partir de la semana que viene, el Gobierno reducirá las ayudas a las empresas para el sistema de compensaciones, que será cortado a finales de octubre. Afectará también al medio millón de trabajadores del sector bancario que trabajan en la City, convertida en una especie de ciudad fantasma. Los bancos no tenían previsto que sus empleados volvieran a las oficinas hasta enero del 2021.

La patronal empresarial ha sido la que más ha presionado al Gobierno para que tomara esta decisión. Han advertido del daño que puede suponer para la economía que los centros financieros sigan cerrados. El ministro de Transporte, Grant Shapps, es uno de los que dan apoyo a la iniciativa y afirmó que cierta parte del trabajo no se puede hacer de forma remota. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, replicó que es más importante el resultado de los trabajadores que el lugar desde el que trabajen. Esto demuestra que no hay una unanimidad dentro del Ejecutivo de Johnson.

La oposición sí que ha reaccionado unida contra esta campaña. «Nadie puede ser forzado a elegir entre su salud y su trabajo», avisó Lucy Powell, la responsable de negocios laborista. Y pidió al Gobierno que retire la campaña, que será promovida a través de radios y televisiones. Teme que pueda incentivar a los empresarios a despedir a los empleados que no quieran volver. El Ejecutivo replicó que esto no sucederá. También los sindicatos criticaron la medida. «El primer ministro necesita un plan creíble para ayudar a más gente a ir al trabajo [ya que la mayoría usan el transporte público] y a tener un entorno de trabajo sano, no una campaña de miedo», dijo Frances O’Grady, secretaria general de TUC, principal sindicato del país. H