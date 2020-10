Johnson pide al Reino Unido estar preparado para un 'brexit' sin acuerdo

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dado este viernes pocas esperanzas para un acuerdo de última hora entre la Unión Europea y el Reino Unido. Según ha manifestado en una comparecencia emitida en televisión, el país debe estar preparado para que no haya un acuerdo comercial con los Veintisiete a partir del 1 de enero, cuando concluye el período transitorio tras la salida de Londres de la UE.

Johnson ha cargado toda la responsabilidad del no acuerdo en Bruselas y le ha acusado de no querer ofrecer al Reino Unido un pacto como el forjado con Canadá.

No obstante, el 'premier' no ha roto las negociaciones y ha considerado que si la UE ofrece un "cambio fundamental de opinión", está dispuesto a escuchar. "Pero no es lo que parece después de lo escuchado en la cumbre", ha añadido.