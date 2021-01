Johnson: "Somos libres de hacer las cosas de manera diferente"

El Reino Unido ha cortado definitivamente este viernes, 1 de enero del 2021, sus lazos con la Unión Europea poniendo fin a 48 años de agitada relación, para convertirse en un país "libre" que emprende un futuro en solitario repleto de desafíos. "Cuando el sol salga este viernes en 2021 (...) el Reino Unido será libre de hacer las cosas de manera diferente, y si es necesario mejor, que nuestros amigos de la UE", ha señalado el primer ministro, Boris Johnson, en su mensaje de fin de año. A las 23.00 horas, medianoche en gran parte de la Europa continental, el país abandonó definitivamente la unión aduanera de la UE.

En tono esperanzador, Johnson augura un 2021 en el que su país trabajará con socios de todo el mundo "no solo para erradicar el cambio climático, sino para crear los millones de trabajos altamente cualificados que este país necesitará no solo este año -2021-, al tiempo que se recupera del covid, sino también en años venideros". Por ello cree que "este es un momento sorprendente para este país", que tiene "la libertad" en sus manos y puede aprovecharla.

Debido a la pandemia no ha habido festejos. Solo lo que algunos consideran un discreto guiño: el Big Ben, la inmensa campana situada en una torre del Parlamento británico, en restauración desde el 2017, que salió excepcionalmente de su silencio para tocar las campanadas de Nochevieja, sonó también una hora antes en el marco de las pruebas para comprobar su mecanismo.

"El Reino Unido acaba de convertirse de nuevo en un país totalmente independiente", ha tuiteado el negociador jefe británico David Frost, después de que su homólogo europeo, Michel Barnier, afirmase a la radio RTL: "nadie ha sido capaz de mostrarme el valor añadido del 'brexit'".

Con esta histórica salida, el carismático y controvertido Johnson se apunta una importante victoria personal tras haber tomado las riendas de este caótico proceso en julio del 2019. Su Ejecutivo incluso evitó un sobresalto de última hora, logrando el jueves un acuerdo in extremis con el Gobierno español para mantener abierta la frontera con Gibraltar.

Tras años de caos y enfrentamiento político, el Reino Unido salió oficialmente de la UE el pasado 31 de enero del 2020, poniendo en práctica lo que los británicos decidieron por 52% de votos en el referéndum de 2016. Pero, durante once meses el país ha estado en un "periodo de transición" durante el cual ha permanecido en la unión aduanera y el mercado único mientras discutía su futura relación con los 27. La negociación, que en varias ocasiones pareció destinada al fracaso, acabó dando frutos el 24 de diciembre: Londres y Bruselas cerraron el tratado de libre comercio más completo y exhaustivo posible en un plazo récord de diez meses.

Con él, la UE ofrece un acceso inédito sin aranceles ni cuotas a su inmenso mercado de 450 millones de consumidores a cambio del compromiso británico de respetar normas que evolucionarán con el tiempo en materia de medioambiente, derechos laborales y fiscales, para evitar toda competencia desleal.

Se evitó así el caos en las fronteras británicas, que sus puertos se viesen bloqueados por los camiones sometidos a pesados trámites aduaneros y que la escasez de productos se sumase a la tristeza de un tercer confinamiento provocado por un fuerte resurgimiento del coronavirus.

Sin embargo, pese al acuerdo, la burocracia aumentará.

En el lado francés del Eurotúnel, que une el continente con Gran Bretaña pasando bajo el Canal de la Mancha, han entrado en vigor nuevos trámites pasadas las 23.00 horas: junto a los habituales controles de seguridad, los agentes empezaron a escanear las matrículas de los camiones para asegurarse de que cumplan los nuevos requisitos aduaneros. En el frío de la noche, un camión procedente de Rumanía fue el primero en pasar el control frente a los periodistas. "Es un privilegio para mí", declaró su conductor, Toma Moise, de 62 años.

Los desafíos son ahora considerables para el gobierno de Johnson. Ha prometido dar al Reino Unido un nuevo lugar en el mundo, pero está a punto de perder un poderoso aliado con la salida de Donald Trump, partidario del 'brexit' que será reemplazado en la Casa Blanca por el demócrata Joe Biden, más europeísta.

A nivel nacional, el Ejecutivo conservador deberá esforzarse por reunificar a los británicos, divididos por un 'brexit' contra el que habían votado tanto Escocia como Irlanda del Norte.

"Escocia volverá pronto, Europa. Dejen las luces encendidas", ha tuiteado la primera ministra escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, cuyo partido SNP exige un nuevo referéndum de autodeterminación, tras el perdido en 2014, con la esperanza de poder reintegrar la UE como Estado independiente.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0