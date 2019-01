Una joven saudí que huye de su familia, retenida en el aeropuerto de Bangkok

Una joven saudí de 18 años que huye de su familia se encuentra retenida en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok, donde hizo escala de camino a Australia, informó este domingo la organización humanitaria Human Right Watch. "(...) Rahaf Mohammed Al-Qunun se encuentra retenida en el aeropuerto de Bangkok, su pasaporte ha sido confiscado por las autoridades de Arabia Saudí lo que le impide viajar a Australia. Ella busca asilo, teme que la maten si vuelve a Riad", señaló en su cuenta de Twitter Phil Robertson, subdirector de Asia de Human Rights Watch.

Según relató la propia joven, ella cuenta con visado de Australia pero su pasaporte fue requisado por un diplomático saudí cuando bajó del avión. La mujer denunció este sábado en su cuenta de Twitter que había sido detenida en la habitación de un hotel del aeropuerto y que será obligada a volver a su país.

Mohammed Al-Qunun compartió además su foto y una copia de su pasaporte en la red social y apunto: "Porque no tengo nada que perder voy a compartir mi nombre real y toda mi información". El policía tailandés Maj Gen Surachate dijo a la BBC que la joven saudí escapa de un matrimonio.

Police at the door of the #Bangkok #Thailand airport hotel room, demanding that #Rahaf open it up! Where are they taking her? What are they doing? Why are they treating this woman this way! Why is #SaudiArabia able to do this to their citizens traveling overseas? Outrageous! pic.twitter.com/GGHbbWToqS