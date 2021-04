Jóvenes belgas desafían al Gobierno convocando fiestas multitudinarias pese al covid

El colectivo que el 1 de abril convocó a miles de jóvenes belgas en un bosque de Bruselas, evento que terminó con cargas policiales y una veintena de detenidos y otros tantos heridos, vuelve a desafiar al Gobierno citando a la juventud a luchar por su "derecho a la fiesta", tras seis meses de duras restricciones sociales anticoronavirus en Bélgica.

Police used teargas and water cannons after thousands of young people showed up to attend a party at a park in Brussels, even though the organizers had revealed days earlier that their invitation on social media was a hoax https://t.co/oMbUfFvOcR pic.twitter.com/7FC1TUVY7C