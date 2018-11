Un juez ordena devolver la acreditación al periodista de la CNN Jim Acosta

Un juez obliga a la Casa Blanca a devolver la acreditación de prensa al periodista de la CNN, Jim Acosta.

Donald Trump obligó retirarle su permiso tras un encontronazo en una rueda de prensa en la que el reportero le hizo una pregunta que el mandatario se negó a responder.

Según la sentencia de este tribunal federal, la Casa Blanca deberá permitir el acceso al reportero hasta que se concluya la investigación y el proceso judicial pertinente. Según el juez, antes de retirar cualquier acreditación debería haberse llevado a cabo un proceso previo que jamás tuvo lugar.

DE VUELTA

Acosta ha querido agradecer a sus compañeros de profesión, jueces y a su entorno el apoyo prestad: "Volvamos al trabajo".

"Let's go back to work."



CNN White House Correspondent Jim Acosta thanks colleagues, judge following decision ordering White House to immediately restore his press pass. https://t.co/dt6f0Awwoe pic.twitter.com/Vfj3SbinN6