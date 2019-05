Juncker lamenta ahora no haber intervenido más contra el brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no ha hecho todavía testamento político. Probablemente lo hará durante el debate sobre el estado de la unión en septiembre, a dos meses de que expire su mandato el 31 de octubre. Sin embargo, aprovechó ayer una comparecencia previa a la cumbre extraordinaria de mañana, Día de Europa, en Sibiu (Rumanía), para hacer balance y entonar el mea culpa ante lo que considera sus dos grandes errores políticos: el escándalo del Luxleaks durante su etapa como primer ministro de Luxemburgo y, sobre todo, haber callado ante las mentiras de los partidarios del brexit durante la campaña del referéndum de 2016.

«Cuando empecé mi mandato, apareció el asunto del Luxleaks y tardé una semana en exceso en responder a eso. Tendría que haber respondido inmediatamente. Eso fue un gran error», admitió Juncker sobre el escándalo de los acuerdos fiscales del Ducado con grandes multinacionales y que le estalló en las manos nada más asumir la presidencia del Ejecutivo comunitario. Su segundo error «fue escuchar demasiado atentamente al Gobierno británico, a (David) Cameron. Porque el entonces primer ministro me pidió que no interviniera». «Fue un error no intervenir y no interferir. Porque habríamos sido los únicos que hubiéramos destruido las mentiras que circularon. Me equivoqué al permanecer en silencio en un momento importante», añadió en relación al llamativo silencio que mantuvo la UE ante la campaña del referéndum celebrado por el Reino Unido el 23 de junio de 2016 .

Según Juncker, ahora es más importante que nunca «hablar de la agenda positiva» y Sibiu será la primera parada para hacerlo, a dos semanas de las elecciones al Parlamento Europeo previstas entre el 23 y 26 de mayo y que darán el pistoletazo de salida a la renovación de la nueva cúpula que gobernará la UE durante los próximos cinco años. Juncker hizo un llamamiento a los votantes para que acudan a las urnas y planten cara a las opciones políticas populistas qu aspiran a convertirse en el primer grupo en el Europarlamento. «Debemos luchar contra los populistas, contra los extremistas, no con palabras sino con hechos», reclamo.

«En los últimos días he visto que se ha comparado a (Donald) Tusk (el presidente de la UE) con Hitler y Stalin. ¿Cómo se le puede comparar? Es inaceptable. Juncker también tuvo palabras para el primer ministro húngaro, Viktor Orban, cuyo partido ha suspendido como miembro del Partido Popular Europeo (PPE) tras una campaña publicitaria contra Juncker y que ha anunciado públicamente que no apoyará al candidato a presidir la Comisión Europea del PPE, el alemán Manfred Weber. «He visto que ha dicho en una entrevista que tenemos una buena relación. Me ha sorprendido» pero «siempre me sorprende», reconoció. El Gobierno británico confirmó ayer que el Reino Unido participará el próximo 23 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo (UE).

EL REINO UNIDO PARTICIPARÁ / Así lo anunció el número dos del Ejecutivo, David Lidington, después de que el equipo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, constatara que «no queda tiempo suficiente» para que el Parlamento de Westminster ratifique el acuerdo del brexit.