Kamala Harris suspende sus viajes por varios positivos en su equipo

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos Kamala Harris, ha suspendido sus viajes de campaña hasta el domingo tras dos casos de covid-19 en su entorno, con los cuales la senadora no estuvo en "contacto cercano", anunció el jueves el equipo demócrata.

Dos personas vinculadas a la campaña dieron positivo al nuevo coronavirus: Liz Allen, directora de comunicaciones de Harris, y un miembro de la tripulación de vuelo que no pertenece al personal, informó en un comunicado. Ambos contagiados estuvieron con la candidata en un vuelo el pasado día 8 de octubre aunque no crearon peligro al no entrar en contacto directo con ella.

Varias PCR

Harris no necesita ponerse en cuarentena, pero en un "exceso de precaución", mantendrá sus compromisos virtualmente y recién volverá al terreno el lunes 19, agregó. en los últimos quince días, la candidata demócrata a la vicepresidencia se ha sometido a dos pruebas PCR con resultado negativo, la última de ellas este miércoles 14 de octubre.

El coronavirus ha estado presente también en la campaña del partido republicano tras el positivo de Trump hace un par de semanas y del que se ha recuperado ya casi totalmente. Como el presidente, la primera dama, Melania Trump, y Barron Trump, el hijo del matrimonio, han pasado la enfermedad.