Largas filas de camiones atrapados en el Reino Unido

La decisión de Francia de suspender desde el domingo por la noche todas las comunicaciones por tierra mar y aire con el Reino Unido debido a la expansión de una nueva cepa del coronavirus mucho más contagiosa está teniendo ya las primeras y graves consecuencias. Como en el peor de los escenarios previstos en caso de un 'brexit' sin acuerdo, desde primeras horas de la mañana se registran kilométricas colas de camiones hacia el puerto de Dover. Los camiones procedentes de Francia hacia el Reino Unido sí están autorizados a entrar, pero no se descarta que algunos conductores no quieran cruzar por temor a no poder después salir de territorio británico, según los medios locales.

Una sensación de caos empieza a flotar en el ambiente. Una gran parte de los productos que importan los británicos llega desde Francia. Supermercados y autoridades aseguran que hay reservas para días pero se temía que los consumidores se lanzasen a hacer acopio de provisiones, víctimas del pánico, a cuatro días de unas fiestas navideñas que en lugares como Londres se han visto canceladas mutiladas por el surgimiento de esta nueva cepa del virus.

10.000 camiones diarios

Por el puerto de Dover pasan diariamente unos 10.000 camiones. El ministro británico de Transportes, Grant Shapps, ha insistido en la necesidad de desbloquear la situación "cuanto antes" y ha asegurado estar en estrecho contacto con su homólogo francés, Jean-Baptiste Djebbari.

La Asociación británica de Transportistas por Carretera (RHA, en inglés) ha pedido este lunes a los gobiernos del Reino Unido y Francia encontrar una solución al cierre fronterizo y ha instado al Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, a que facilite a los camioneros agua, comida e instalaciones sanitarias porque muchos han quedado atascados en el condado de Kent, donde está el puerto de Dover.