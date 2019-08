El legado de Obama, eje de los debates demócratas

La segunda ronda de debates entre aspirantes demócratas a lograr la nominación presidencial para enfrentarse a Donald Trump en noviembre de 2020 que se han celebrado martes y miércoles en Detroit han dejado escasas conclusiones definitivas. Una, no obstante, es clara y trascendental: la veda se ha levantado en lo que se refiere a cuestionar abiertamente los dos mandatos e incluso el legado de su último presidente: Barack Obama.

Hasta las citas en Detroit el cuestionamiento a Obama era, sobre todo, indirecto. Tanto en la primera ronda de debates de junio en Miami como en actos de campaña y entrevistas candidatos centristas, desde Corey Booker a Pete Buttigieg, habían marcado diferencias, pero sin citar al mandatario. Y el mayor reto a su legado lo ha planteado la agenda decididamente progresista de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, dos de los favoritos. Sin necesidad de citar a Obama, ponen sobre la mesa propuestas que conectan con el giro a la izquierda que vive la formación, donde por primera vez la mayoría de los votantes (51%) se identifican como liberales. Ese porcentaje era del 38% cuando Obama llegó al Despacho Oval en 2008.

El miércoles, con Joe Biden como protagonista del segundo debate en Detroit, todo cambió. Los múltiples ataques al exvicepresidente, que va primero en los sondeos, se convirtieron por primera vez colateralmente en un asalto directo a partes muy específicas de la presidencia de Obama como los tres millones de deportaciones de inmigrantes, la firma de tratados comerciales internacionales o la continuación de la presencia militar en Afganistán.

En la diana se pusieron, además, logros de la presidencia como la reforma sanitaria, demasiado tímida para la propuesta actual de hacer la sanidad pública gratuita universal que plantea el ala más progresista y que abrazan también candidatos de centro izquierda como Kamala Harris. Y cuando Booker atacó a Biden diciendo que su promesa de volver a firmar el Acuerdo de París para combatir el cambio climático del que Trump sacó a EEUU no merece siquiera aplauso porque es algo tan básico que es de parvulario, se podía intuir la minimización de la importancia del paso que en su día dio Obama.

GIRO ARRIESGADO

Para muchos demócratas se trata de un giro arriesgado y peligroso. Cuidado con atacar el historial de Obama, escribió en Twitter Eric Holder, su primer fiscal general. Construid sobre él, expandidlo, pero hay poco que ganar, personalmente o para el partido, atacando a un presidente muy exitoso y aún muy popular.

To my fellow Democrats. Be wary of attacking the Obama record. Build on it. Expand it. But there is little to be gained - for you or the party - by attacking a very successful and still popular Democratic President.