La líder conservador escocés Davidson dimite un día después de que Johnson suspenda el Parlamento

Ruth Davidson ha renunciado como líder del Partido Conservador en Escocia. La excusa que ha puesto es que ya no podía hacer malabarismos con las exigencias de hacer política y su vida familiar. Por eso ha decidido que ya no se presentaría como candidata en las elecciones de Escocia planeadas para el 2021.

It has been the privilege of my life to serve as @ScotTories leader. This morning I wrote to the Scottish party chairman to tender my resignation. pic.twitter.com/CJ9EjW2RqN