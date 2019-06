Londres acoge hoy una multitudinaria protesta contra Trump

El 'baby Trump' volverá este martes a surcar el cielo de Londres en la que se espera que sea una de las manifestaciones más multitudinarias celebradas en la ciudad contra un mandatario extranjero.

El hinchable de 6 metros que representa al presidente de EEUU como si fuera un bebé, con cara de enfadado y un pañal como único atuendo, está previsto que se eleve frente al Parlamento británico a las 10 horas (11 hora española), mientras tiene lugar la reunión entre los equipos de Donald Trump y Theresa May.

So, Trump Baby is going to fly again!



Together we raised £30,000 for @JawaabUK @SistersUncut @UNITEDWEDREAM @sunrisemvmt @PPFA and @UKSCN1 - organisations working every day to defeat Trump's toxic politics.



Let's raise even more for them - £50k?!https://t.co/TRU3ozXqlO pic.twitter.com/wwgTCCGkdB