Londres debate aplazar la votación del brexit y la UE espera resignada

Theresa May rechazó nuevamente ayer las presiones de los miembros de su Gobierno para un aplazamiento de la votación en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo del brexit prevista para este martes. El Gabinete se halla al borde de la desintegración, ante la certeza, que ya nadie cuestiona, de que la primera ministra no sacará adelante el pacto. Ante esa realidad, The Sunday Times auguraba que May decidirá finalmente hoy lunes aplazar la votación y volver a Bruselas el martes, para intentar renegociar la salvaguarda sobre Irlanda del Norte.

El ministro para el brexit, Stephen Barclay, aseguró sin embargo en la cadena británica BBC que, «el voto sigue como previsto, porque es un buen acuerdo y es el único acuerdo». Barclay recordó a los que reclaman una renegociación exprés en el último minuto que, «si pedimos la reapertura de la negociación, los franceses, los españoles y otros van a volver para pedir más».

Las posibilidades de que May sobreviva son remotas en las actuales circunstancias. Necesita 320 votos en los Comunes para salvar el acuerdo y sólo cuenta con 315 diputados conservadores, muchos de los cuales son rebeldes opuestos al pacto. En una entrevista al conservador Mail on Sunday, May advierte del «riesgo de que no haya brexit» si el Parlamento rechaza el acuerdo y del peligro –«que no nos podemos permitir»– de ver al líder laborista, Jeremy Corbyn, al frente del país. «Cuando digo que estaríamos realmente en terreno desconocido si este acuerdo no es aprobado, espero que la gente entienda lo que realmente creo y temo que podría pasar», señala. «Esto implicaría una grave incertidumbre para el país con un riesgo, muy factible, de que no haya brexit, o salir de la UE sin acuerdo. Tenemos a un líder de la oposición que no piensa en otra cosa más que en intentar celebrar unas elecciones generales, sin importar el coste para el país».

El exministro de Exteriores, Boris Johnson, cabecilla de los rebeldes euroescépticos, declaró a la BBC que el acuerdo podría ser aprobado en la Cámara de los Comunes si se retira la garantía para Irlanda del Norte, algo, según él, «relativamente fácil» de conseguir. «El problema principal con este arreglo de salvaguarda es que le da el poder a Bruselas y a todos los otros miembros de la UE, para, efectivamente, chantajearnos y obtener lo que ellos quieran en la futura negociación comercial. Es una posición negociadora diabólica». Las opciones para May se van reduciendo. Si el Parlamento rechaza el pacto, una posibilidad catastrófica es que el Reino Unido deje el 29 de marzo la Unión Europea sin acuerdo. Otra opción sería someter el acuerdo a una segunda votación en los Comunes en enero, después de que la primera ministra tratara de obtener nuevas concesiones de los Veintisiete. Tampoco es descartable la caída de May y del Gobierno, con la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Otra posibilidad es que los diputados tomen en sus manos las riendas del brexit y se inclinen por un según referéndum. The Sunday Times señala que algunos miembros del Gobierno ya están planeando esa consulta. Además, señala el dominical, el ministro de Justicia, David Cork, y el Viceprimer ministro, David Lidingthon, han estado sondeando a los diputados y la conclusión a la que han llegado es que la mayoría estaría ahora a favor de un nuevo referéndum, para que los ciudadanos tengan la última palabra. El sábado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, coincidió en Lisboa con el jefe de los laboristas británicos. Timmermans exhortó a Corbyn a respaldar la consulta, a la que se opone un sector importante de los sindicatos y de las bases laboristas tradicionales.

El mutismo en Bruselas ante el trascendental voto de mañana en el Parlamento británico es absoluto y el mensaje de los dirigentes europeos no ha variado ni un milímetro. El acuerdo de divorcio cerrado entre la UE y el Reino Unido, tras 17 meses de complicadas negociaciones y que incluye un Tratado de salida y una declaración política que fija los contornos de la futura relación, es «el único y el mejor posible». No hay plan B y en Londres tienen que asumir de una vez «su responsabilidad» ante el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016. «Si no hay acuerdo de salida no habrá transición ni la base de confianza que necesitamos para la futura relación», decía el negociador jefe de la UE, Michel Barnier.

Desde esta semana cobra fuerza otra posibilidad: que el Reino Unido de marcha atrás en su decisión y cancele el divorcio. No es la opción del Gobierno de May pero el abogado general de Tribunal de Justicia de la UE ha dado munición política a quienes defienden esta opción en un dictamen publicado esta semana.