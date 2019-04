López Obrador: los reporteros deben ser "prudentes" de lo contrario "ya saben lo que sucede"

La organización de periodistas Artículo 19 condenó este lunes las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió que los reporteros deben ser "prudentes" porque de lo contrario "ya saben lo que sucede".

"El mensaje que está dando el presidente es una autorización y una instigación para realizar cualquier ataque u hostigamiento contra los periodistas", dijo a Efe Santiago Salamanca, oficial del programa de defensa de periodistas impulsado por Artículo 19.

Salamanca criticó que López Obrador diga "cómo deben actuar" los informadores y que sugiera que "van a recibir el castigo del pueblo" si no se comportan debidamente.

Las polémicas palabras del presidente tuvieron lugar este lunes en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde López Obrador fue cuestionado sobre su relación con los medios de comunicación.

"Creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan pues ya saben lo que sucede, no? Pero no soy yo, es la gente. No es conmigo, es con los ciudadanos", apuntó.

¿HOSTIGACIÓN PRESIDENCIAL?

Salamanca sostuvo que "lo más grave de todo" es que López Obrador tiene "razón", porque "los periodistas que están haciendo cierto tipo de preguntas que no son del agrado del presidente están sufriendo hostigamientos e intimidaciones".

"Cualquier seguidor de López Obrador va a interpretar estas palabras como una tolerancia a continuar agrediendo a los periodistas que le sean críticos", señaló.

Todo este revuelo nace de la participación el pasado viernes del periodista de Univision Jorge Ramos en la conferencia de prensa, donde contradijo de manera incisiva las cifras de violencia en México ofrecidas por López Obrador.

La participación de Ramos fue duramente criticada en redes sociales por seguidores de López Obrador e incluso por periodistas de medios de comunicación cercanos al presidente.

"La agresividad y altanería de Jorge Ramos no se puede repetir. La insolencia con la que trató a nuestra legitima y máxima autoridad nos ofendió a mexicanos y mexicanas que luchamos por un cambio", dijo el sacerdote y activista Alejandro Solalinde, cercano al presidente.

Desde Artículo 19 lamentaron que lo dicho por López Obrador "se suma a una serie de ataques" realizados por el presidente, que tacha a los medios conservadores como "prensa fifí".

La semana pasada hubo otra polémica con la prensa, puesto que López Obrador pidió al periódico Reforma que revelara la fuente que le filtró el borrador de la carta enviada por el Gobierno mexicano al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista.

Salamanca señaló que los ataques de López Obrador a la prensa son un fenómeno "paradójico" dado que es el mismo presidente quien convoca a los periodistas cada día en Palacio Nacional.

"Tenemos un presidente particularmente agresivo con la prensa, pero al mismo tiempo a diario hace conferencias en la cual necesita a los medios e interactúa con los medios", concluyó.

CRÍMENES CONTRA LA PRENSA

Al menos siete periodistas han sido asesinados desde que López Obrador asumió la Presidencia el pasado 1 de diciembre, por lo que la situación es alarmante.

Durante el pasado sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se produjeron 47 asesinatos de periodistas en México, de los cuales 9 fueron en 2018.