Luís, el enfermero de Boris Johnson elevado a héroe en su Portugal natal

Haber permanecido al lado del primer ministro británico, Boris Johnson, mientras estaba ingresado en cuidados intensivos por coronavirus ha catapultado a la fama a Luís Pitarma, un enfermero portugués que tras ser elogiado por el líder inglés ha recibido la llamada del presidente de Portugal.

Ha sido el propio Johnson quien le ha hecho famoso tras destacar su labor y la de otra enfermera neozelandesa. Ambos estuvieron "48 horas" junto a su cama "cuando las cosas podían haberse torcido", según ha dicho el primer ministro británico en un vídeo divulgado tras ser dado hoy de alta.

"Luís, de Portugal, cerca de Oporto", dijo Johnson para referirse a él. Suficiente información para que le haya localizado el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que le ha llamado para "agradecerle personalmente" por su "trabajo y vigilancia", según reza un comunicado emitido por la Presidencia lusa.

Y ya con los datos de esa nota, en la que se cita su apellido, los medios han completado el perfil de este enfermero de 29 años, originario de Aveiro, en el centro de Portugal, y que emigró hace seis años al Reino Unido.

"No está disponible para entrevistas", han dicho desde el hospital St. Thomas de Londres, donde lleva cuatro años trabajando. Según su perfil de la red social Linkedin, reproducido en periódicos lusos y explicado en telediarios, está especializado en un programa de oxigenación y por eso atendió a Johnson en cuidados intensivos.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5