Lula da Silva sostiene que es inocente y que una "farsa judicial" lo encarceló

En una carta que divulgó por los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos y aún con mucho poder de convocatoria y con el reconocimiento de luchadores sociales de todo el mundo, el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró ser una víctima de la "farsa judicial" armada por los "fiscales de la Lava Jato" que le "impidieron" ser reelegido como presidente de Brasil,

"Brasil y el mundo saben que los fiscales de Lava Jato, Sergio Moro y el Tribunal Regional Federal de la cuarta región (TRF-4), armaron una farsa judicial para impedir que yo fuera elegido presidente una vez más", aseguró el exmandatario en la misiva.

La carta fue leída durante la Conferencia Internacional en Defensa de la Democracia, evento organizado por el Partido de los Trabajadores (PT) y en el que participaron una docena de políticos de diferentes partidos de la izquierda mundial que se dieron cita desde en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil.

NO HAY PRUEBAS EN SU CONTRA

En la misiva, Lula aseguró que fue condenado por nada y que la justicia no valoró las pruebas que sustentaban su inocencia. "He sido condenado por 'actos de oficio indeterminados', es decir: por nada. No presentaron una prueba en contra de mí y despreciaron todas las pruebas de mi inocencia", aseguró Lula en la carta.

Lula, quien está preso en una cárcel de la ciudad de Curitiba, cumple una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento a manera de soborno a cambio de beneficios para la constructora OAS.

En la misiva, Lula subrayó la importancia del Día Internacional de los Derechos Humanos y citó “héroes y mártires que lucharon por la libertad”, como Nelson Mandela y volvió a criticar al exjuez Sergio Moro, quien dictó su condena y renunció a la magistratura para ser el nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pública del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro.

TIENE LA CONCIENCIA TRANQUILA

Tras ocho meses tras las rejas, Lula dijo que tiene "el sueño más leve y la conciencia más tranquila que los que me condenaron" y reiteró que no quiere favores, "quiero simplemente justicia. No cambio mi dignidad por mi liberación". En la misiva, el expresidente, quien además está vinculado por la justicia en otros cinco casos, también agradeció la continua solidaridad que ha recibido de brasileños y de personas de otros países durante los meses que ha permanecido en prisión.

En la conferencia, representantes de diferentes partidos progresistas de Europa y Latinoamérica coincidieron en que el encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es un "símbolo" de la democracia y de la "lucha contra el neoliberalismo".

El evento deslució las marchas anunciadas por el PT en todo el país, para pedir por la liberación de Lula, las cuales no fueron registradas ni por los medios de comunicación ni por las mismas redes sociales de la formación, que solo divulgaron las actividades de la conferencia internacional.