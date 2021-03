Lula: "Sé que fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años"

El expresidente brasileño Luiz Inácio 'Lula' da Silva afirmó este miércoles que ha sido "víctima de la mayor mentira jurídica" en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anuló las condenas de cárcel que pesaban en su contra. "Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó", afirmó el exmandatario en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas y también la primera desde la irrupción de la pandemia.

Durante una rueda de prensa en el sindicato de los trabajadores metalúrgicos, en la periferia paulista, Lula dijo que, a los 75 años se siente "joven" para contribuir a una alternativa superadora del actual Gobierno de ultraderecha. "Quiere dedicar el resto de mi vida, que espero que sea mucha, quiero volver a recorrer el país para conversar con el pueblo. Vamos a tener que hacer algo para que este pueblo vuelva a soñar", señaló, sin formular precisiones sobre una eventual candidatura presidencial en 2022. "La palabra desistir no existe en mi diccionario. Quiero conversar con la clase política. No todos son de izquierda y progresistas. Quiero conversar con los empresarios. Hay que garantizar que el pueblo viva dignamente, ¿o vamos a ser rehenes de los mercados? No tengan miedo de mí. No soy radical pero quiero ayudar a construir un mundo justo, más humano".

Contra Bolsonaro

El ex líder sindical criticó con dureza a Jair Bolsonaro, en particular por la estrategia sanitaria que convirtió a Brasil en el segundo país del mundo con mayor cantidad de muertos por covid-19 (casi 270.000 víctimas fatales). Lula le pidió a los brasileños no seguir "ninguna decisión imbécil del presidente o el ministro: aplíquese la vacuna y continué cuidándose, por el amor de Dios. Las muertes están siendo naturalizadas. Muchas podrían haber sido evitadas si un Gobierno hubiera hecho lo elemental: tomar decisiones. Pero tenemos un presidente de que hablaba de que el que tiene miedo al covid-19 es un marica, que era una gripecita. Ese no es el papel de un presidente en un mundo civilizado. Bolsonaro no sabe lo que ser presidente". Lula no tiene dudas de que el capitán retirado es la versión brasileña de Donald Trump. "La desigualdad es el mayor mal del planeta tierra, que no es plana, aunque Bolsonaro no sabe que el planeta es redondo".

El dictamen del Supremo

El juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el exmandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y abre la puerta a que eventualmente sea candidato en las próximas elecciones.

El exmandatario aseguró que no guarda rencor a nadie, pero señaló que la "presión" judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que acabó provocando la muerte de su esposa, Marisa Letícia Rocco.

"Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo porque el sufrimiento por el que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí", manifestó Lula en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, su cuna política.