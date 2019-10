Macri dice que no hay ninguna justificación para la venta de drogas

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, rechazó en un acto de campaña electoral, cualquier justificación al tráfico de drogas después de que un candidato de la oposición afirmara que algunos vendían estupefacientes por haberse quedado sin empleo.

Ante una multitud de seguidores reunida en la ciudad de Posadas, en la norteña provincia de Misiones, Macri reivindicó la "lucha" que su Gobierno "ha dado a esta desgracia que cae sobre la sociedad, que es el narcotráfico".

"No queremos droga para nuestros hijos, no queremos droga en este país. No hay disculpas para aquellos que venden droga, no hay ninguna razón que justifique envenenar a otros y matar a otros", dijo el mandatario, quien buscará la reelección el próximo día 27.

Falta de empleos

Días atrás, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peronista Frente de Todos, Axel Kicillof, afirmó que por el impacto de la crisis económica que vive Argentina "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo (trabajo)". "No creemos en ese tipo de moral", sostuvo el presidente en el acto en Posadas. Otros miembros del Gobierno de Macri ya habían cuestionado las palabras de Kicillof.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo a través de su cuenta en Twiter que el Ejecutivo de Macri detuvo "a narcos muy pesados que el gobierno anterior", del que Kicillof fue parte como ministro de Economía, "dejó que se instalaran en la provincia de Buenos Aires para armar su negocio".