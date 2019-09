Macron utiliza una aplicación para controlar a sus ministros

El presidente francés, Emmanuel Macron, utiliza desde hace meses una aplicación informática que le permite controlar al minuto el trabajo de sus ministros, según publica el rotativo 'Le Figaro'.

La aplicación, de la que algunos de los monitorizados han tenido conocimiento ahora, se llama 'Tableau de bord de la Transformation Publique' (cuadro de mando de la transformación pública) y contiene indicadores y gráficos sobre el nivel de cumplimiento de las órdenes presidenciales en cada ministerio.

Macron puede seguir la evolución a través de su teléfono móvil o de un ordenador. El primer ministro, Édouard Philippe; el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, y el secretario general del gabinete del jefe del Gobierno, Benoît Ribadeau-Dumas, son los artífices de esta 'app' y han sido ellos quienes han ordenado a los ministerios que transmitan "en tiempo real" la evolución de sus trabajos.

Macron está disgustado con algunos de sus ministros por su lentitud o ineficacia a la hora de ejecutar las reformas de la administración que está decidido a llevar a cabo y por este motivo el pasado 11 de septiembre, durante una reunión del Gabinete, les amenazó con una remodelación del Ejecutivo. "Si no cambiáis, os cambio! Tenéis dos meses para dar sentido a lo que hacéis, comunicarlo y seguir con la ejecución de las reformas (...) Yo no estoy aquí para hacer lo que vosotros no hacéis", les espetó, según 'Le Figaro'.