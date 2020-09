Macron visita un Líbano sumido en protestas

"No estés en el lado equivocado de la historia!". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha visitado este martes el Líbano por segunda vez en menos de un mes tras las explosiones que destrozaron el puerto y parte de la ciudad de Beirut. Después de la nominación de Mustafá Adib como primer ministro con apoyo francés, la sociedad libanesa ya no ve la salvación en el jefe del Elíseo y le recrimina su posicionamiento al lado de otro peón del sistema corrupto libanés. En medio de las protestas ciudadanas, Macron ha prometido que si en los tres próximos meses no ocurren cambios reales, cambiará a estrategias punitivas hacia las autoridades, como la retención de un vital rescate financiero internacional o la imposición de sanciones contra la clase política.

Desde un encuentro con Fairouz, la cantante libanesa por excelencia, hasta plantar un cedro conmemorativo del centenario del Gran Líbano. En apenas 24 horas en el país, Macron ha tenido tiempo de hacer cosas tan curiosas como relevantes, como reunirse con el presidente Michel Aoun, con el líder del Partido del Futuro, Saad Hariri, y volver a visitar el lugar de la explosión. "Es la última oportunidad para el sistema", ha dicho el presidente francés en una entrevista a 'Politico'.

"Lo que estoy haciendo es una apuesta arriesgada, soy consciente de ello", ha reconocido en referencia a su implicación en la reconstrucción y la vida política del país. "Estoy poniendo lo único que tengo sobre la mesa: mi capital político". Macron ha insistido en la necesidad de unas elecciones antes de 12 meses en su intento de construir "compromisos creíbles" y un "mecanismo de seguimiento eficiente" sobre los políticos libaneses. Así, el mandatario francés se perfila como el único líder mundial que ha ofrecido al Líbano un futuro de reconstrucción y seguridad, aunque sus detractores consideran que podría hacer más.

RECHAZO A ADIB

Tres semanas después de su primera visita, la sociedad libanesa ha recibido a Macron con escepticismo. El nombramiento exprés de Mustafá Adib como primer ministro, nombrado apenas unas horas antes de la llegada del francés, es visto como una respuesta casera a las exigencias del jefe del Elíseo. Ese pueblo libanés que acogió a Macron como su mesías -era el primer político en visitar las ruinas de la explosión- ahora le abuchea por apoyar a Adib, símbolo de la perpetuación del sistema. Frente a la ausencia de reformas profundas, la juventud libanesa se ha lanzado de nuevo a las calles.

#Lebanon protesters break through a metal barrier, enter the heavily-fortified parliament complex in downtown Beirut.



Lots of protest activity today with Macron in town. Security forces firing tear gas but no live ammo/metal pellets like they did in Aug. pic.twitter.com/SCYb7PAirH