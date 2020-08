Maduro indulta a varios diputados opositores de Venezuela

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de que el presidente Nicolás Maduro ha indultado por decreto a varios opositores, incluidos varios diputados, para "promover la reconciliación nacional". "En aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda de la paz, el Ejecutivo nacional seguirá adoptando todas las medidas para el fortalecimiento de nuestra democracia", ha explicado Rodríguez, según la prensa venezolana.

Entre los diputados indultados están Freddy Guevara, Mariela Magallanes, Américo De Grazia, Jorge Millán, José Guerra, Richard Blanco, Tomás Gunanipa, Luis Stefanelli, Carlos Paparoni, Henri Ramos Allup y Miguel Pizarro. Todos ellos fueron condenados a pesar de su condición de aforados.

El listado incluye también a Gilber Caro, Renzo Prieto, Aristimuño Miguel, José Marulanda, Rubén Dario Rojas, Arcas Roldán Vicent José, Isabel Moncada, Moreno Nelly, Roberto Marrero, Toro Wilmer, José Daniel Hernández, Juan Andrés Mejía, Rafael Guzmán, Winston Flores, Simón Calzadilla, Edgar Zambrano, Nicmer Evans, Ismael León y Vasco Da Costa.

Igualmente están en la lista Carlos García, Torrealba Juan Carlos, Oropeza Kleiver, Roberto Rodríguez, Oscar Barreto, Ángel Betancourt, Eduardo Betancourt, Luis Torres, William Cabaña, Antonio Cisneros y José Santamaría.

EN MANOS DE LOS DIRECTORES DE LAS CÁRCELES

Ahora son los directores de las cárceles los encargados de la ejecución del decreto presidencial una vez sea publicado en la Gaceta Oficial. "La vicepresidenta ejecutiva, la ministra del Servicio Penitenciario y el de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, quedan encargados de ejecutar el presente decreto", ha apuntado Rodríguez.

Estos indultos buscan que los problemas de Venezuela se resuelvan internamente en el país, especialmente en las venideras elecciones parlamentarias, ha explicado Rodríguez. Los indultados "tienen la oportunidad de participar en las elecciones" fijadas para el 6 de diciembre sin condiciones previas.

"Todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento Nacional, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del Decreto y la participación o no en el evento electoral", ha subrayado Rodríguez.