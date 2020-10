Los manifestantes de Tailandia mantienen el pulso pese a la represión del Gobierno

El movimiento prodemocrático estudiantil que empezó en julio en Tailandia ha redoblado el pulso en los últimos días, reuniendo a miles de personas en Bangkok. Las autoridades han arrestado a decenas de manifestantes y han censurado cuatro medios locales.

Miles de manifestantes desafiaron el domingo, por cuarto día consecutivo, la prohibición de reunión en Bangkok para reclamar la renuncia del primer ministro y una reforma de la monarquía. En el Monumento de la Democracia en el centro de la capital, la multitud cantó el himno nacional, saludando con los tres dedos, un gesto de resistencia tomado de la película 'Los juegos del hambre'. "Disolución del Parlamento!", "Vergüenza para el dictador", coreaba la gente.

El Gobierno de Tailandia ordenó este lunes investigar a cuatro medios locales, a los que insta a borrar los contenidos en sus web y a suspender su cobertura de las protestas, argumentando que divulgaban contenidos que amenazan la seguridad nacional. Los medios afectados son The Standard, Voice TV, The Reporters y Prachatai.

Un periodista de este último mediofue detenido el viernes por la policía durante una retransmisión en directo de las manifestaciones y sus dispositivos electrónicos fueron requisados. Prachatai publicó en su cuenta de Twitter: "Con el honor de brindar información precisa sobre los derechos humanos y el desarrollo político en Tailandia, haremos todo lo posible para continuar".

El Ministerio de Economía y Sociedad Digital también emitió este lunes una orden, clasificada secreta pero que fue filtrada por diversos medios locales, en la que solicitaba la suspensión de la red social Telegram para tratar de impedir la convocatoria de manifestaciones.

The government has ordered to censor @prachatai, @thereportersth, @thestandardth, and @FreeYOUTHth. #saveสื่อเสรี tops Thailand’s Twitter.



Honored to report accurate info about human rights and political development in Thailand, we'll try our best in continuing to do so. pic.twitter.com/d6uc8PinzF