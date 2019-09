La Marina de EEUU confirma que son reales unos vídeos de supuestos ovnis

La Marina de EEUU ha reconocido que tres vídeos que muestran unos objetos volantes no identificados son reales, aunque ha pedido que no se concluya que son ovnis. El portavoz de la Marina Joe Gradisher ha señalado que son "fenómenos aéreos no identificados" y ha hecho hincapié en que no saben qué son esos objetos. En este sentido, Gradisher ha insistido en que el hecho de que EEUU admita la veracidad de los vídeos no significa que los vídeos muestren extraterrestres, o que la Marina estadounidense sugiera que eso es lo que son. Solo significa que los "fenómenos aéreos no identificados" (terminología que usa la Marina) son objetos que no se pueden identificar.

Los vídeos en cuestión los difundió la Academia de Artes y Ciencias Hacia las Estrellas entre diciembre del 2017 y marzo del 2018 aunque fueron grabados por cámaras del Ejército en el 2004 y en el 2015. Los clips, de imágenes militares desclasificadas, muestran unos objetos alargados y rápidos capturados por sensores infrarrojos.

Estos son, por orden, los 3 vídeos cuya veracidad ha confirmado ahora EEUU.

En dos de los vídeos se oyen las conversaciones de dos pilotos de combate estadounidenses intentando explicarse lo que están viendo.

El portavoz de la Marina Joe Gradisher ha señalado que se trata de "fenómenos aéreos no identificados" que se dan con frecuencia durante los entrenamientos de los pilotos. Ha apuntado que esta terminología se utiliza para que los pilotos describan "avistamientos, observaciones de aeronaves, objetos no autorizados o no identificados que se han observado entrando u operando en el espacio aéreo de campos de entrenamiento controlados por militares".

Gradisher ha explicado que el objetivo de admitir la veracidad de los vídeos responde a que los pilotos informen de las "incursiones" que vean. "Son incursiones frecuentes en nuestros entrenamientos. Representan un riesgo de seguridad para nuestros pilotos y nuestras operaciones. Durante muchos años, nuestros militares no informaron de estas incursiones debido al estigma sobre la terminología y sobre las teorías de lo que pueden ser", ha explicado Gradisher en declaraciones a la CNN.