Marruecos avanza que no habrá Operación Paso del Estrecho este verano

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha avanzado este lunes que la 'Operación Paso del Estrecho' no será organizada en 2020. "La Operación Marhaba como se le llama en el país africano tal y como es conocida no tendrá lugar este año", ha explicado en una comparecencia ante la Cámara de Representantes (baja) del Parlamento.

En cualquier caso, los emigrantes marroquíes podrán volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, para lo que no existe todavía una fecha, cuenta EFE.

Sin fecha para la apertura de fronteras

El ministro detalló que la Operación Marhaba, que todos los años facilita a miles de ciudadanos marroquíes pasar sus vacaciones de verano en su país de origen, requiere preparativos desde el mes de abril, además de coordinación entre varios países y la intervención de varias instituciones, factores todos que no se han reunido este año debido a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Burita indicó que los emigrantes marroquíes residentes en el extranjero podrán volver a su país de origen cuando se abran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, pero no precisó fecha para esa apertura. Al mismo tiempo puntualizó que estos retornos estarán sujetos a las medidas tomadas por los países de tránsito (en particular España e Italia) y a la situación epidemiológica tanto marroquí como internacional.

Además, se impondrá a los viajeros varias condiciones, como la obligación de someterse a un confinamiento individual de nueve días y la realización de dos pruebas al principio y final del aislamiento.