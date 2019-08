Más de 13.000 inmigrantes venezolanos logran cruzar la frontera hacia Ecuador

Un total de 13.110 inmigrantes venezolanos cruzaron las fronteras hacia Ecuador entre el sábado y el domingo pasados, justo antes de que entrara en vigor el requisito del visado humanitario especial para que puedan ingresar en el país.

Según confirmaron a Efe fuentes del Ministerio de Gobierno (Interior), el mayor flujo de venezolanos cruzó por el paso fronterizo de Rumichaca, situado en el norte del callejón andino del país, con 11.013 migrantes. El resto lo hizo por el puente fronterizo de San Miguel, situado en la frontera amazónica con Colombia, por donde lo hicieron 1.294 migrantes, y por el de Huaquillas, en la frontera con Perú, que dio acceso a 893, según las cifras del Ministerio.

AUMENTA EL FLUJO MIGRATORIO

Por otro lado, 2.459 venezolanos han salido de Ecuador el pasado fin de semana, especialmente con destino a Perú por el paso de Huaquillas, con 2.052 personas. Además, 388 cruzaron de Ecuador a Colombia a través del paso de Rumichaca y 19 a través de San Miguel, agrega la estadística oficial.

El creciente flujo de inmigrantes venezolanos a Ecuador este fin de semana se debe a que desde la medianoche de este lunes entró en vigor la exigencia de un visado humanitario especial para los venezolanos que buscan pasar a territorio ecuatoriano.

La medida estipula que los ciudadanos de Venezuela deberán cursar una solicitud previa de este tipo de visa antes de llegar a la frontera, que pueden hacer en los consulados virtuales de Caracas, Bogotá y Lima. A este procedimiento se le suma el pago de 50 dólares en gestiones y una entrevista presencial en esos consulados.

EL COSTO DE LA VISA HUMANITARIA

Oscarina De Río, de la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, en el centro-norte de Venezuela y madre de cuatro hijos, cuestionó este fin de semana el precio del nuevo visado. "La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida", dijo a Efe y explicó que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses, pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.

Por el momento, el flujo migratorio se ha detenido en las fronteras, cuyas autoridades se niegan a permitir el acceso al país a todo ciudadano venezolano que no tenga la documentación necesaria, incluido el visado. En consecuencia, cientos de venezolanos bloquearon un tramo del puente de Rumichaca en señal de protesta por no poder pasar la frontera, mientras que las policías de ambos países se mantuvieron a la expectativa y evitaron intervenir.