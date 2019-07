Más de 2.000 exparamilitares han sido asesinados en Colombia desde 2003

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Otro estado fallido, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, etc etc … y seguirán echando la culpa a los españoles. Nunca levantarán cabeza estos países donde la vida no vale un céntimo, entre corrupción, dictaduras, bandas, ni de turismo se puede asomar uno allí. Lo malo que lo exporten a otros países como ya está sucediendo.