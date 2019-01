Más de 90 millones de euros en exportaciones extremeñas en el aire por el Brexit

El rechazo británico al acuerdo del brexit deja en el aire el futuro de alrededor de noventa millones de euros anuales en exportaciones extremeñas. La negativa a aceptar las condiciones pactadas con Bruselas abre la puerta a múltiples escenarios, que van desde una abrupta salida del Reino Unido a una nueva negociación, pasando por repetir el referéndum, pero lo que es seguro es que trae la incertidumbre a todas las empresas que han venido comercializando hasta ahora sus productos en el mercado británico.

Entre 2012 y 2017, Extremadura realizó envíos a Reino Unido por importe de algo más de 85 millones de euros en media anual, un montante que en octubre del año pasado ya se había superado, con más de 87 millones y un crecimiento interanual del 28% respecto al ejercicio anterior. Durante esos diez meses un centenar justo de empresas había realizado envíos, de las que 63 eran ya exportadoras regulares (aquellas que han comercializado al menos durante los últimos cuatro años de forma consecutiva). Son estas firmas consolidadas las que concentran el mayor volumen de las ventas, con más de un 86% del total (74,2 millones de euros).

Si finalmente hubiese un brexit duro, a partir del 29 de marzo «las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se regirán por la OMC (Organización Mundial del Comercio). Eso implica controles en frontera y, por supuesto, también la imposición de aranceles, porque sería ya un tercer país fuera de la UE», resume Ramón Montero de Espinosa, director territorial de Comercio y director de ICEX en Extremadura. Si bien resalta que «todavía está todo en el aire», añade que precisamente esta situación de incertidumbre «es la peor de la situaciones».

De esta forma, una salida no pactada conllevaría establecer controles aduaneros de carácter fitosanitario, sanitario o de calidad, entre otros. Más inspecciones que se traducirían a su vez en un problema logístico porque, de una situación en la que, por ejemplo, para un camión «el único inconveniente» ahora es el de tener que esperar el ferri que lo lleve a la costa británica, se pasaría a otra en la que «habría también una aduana de salida y otra de entrada». Y para un producto fresco, un solo día más de tránsito «puede suponer una merma de calidad o que vayas muy justo de tiempo», aclara este responsable del ICEX.

A todo esto se añadiría una devaluación de la libra, algo que «se da por descontado» si se produce una desconexión no consensuada de los británicos, lo que encarecería sus compras en el exterior.

En la página web de la Secretaría de Estado de Comercio se ha habilitado un apartado para tratar, sector a sector, diversos aspectos relacionados con el brexit (http://www.comercio.gob.es/es-ES/brexit/Paginas/Introduccion.aspx). Además, este departamento ha venido organizando en los últimos meses, junto con las organizaciones empresariales, diferentes charlas para informar de cuáles pueden las repercusiones de los distintos escenarios de ruptura. Entre ellas una a mediados de diciembre pasado en Badajoz.

Tras Portugal, Francia, Alemania e Italia, Gran Bretaña es el quinto destino preferente para las exportaciones extremeñas, de las que concentra un 5,2% del total. Los productos agroalimentarios copan cerca de tres cuartas partes (73,2%) mientras que los industriales y de tecnología representan otro 24,4%.

En el listado de los 20 principales artículos expedidos aparecen en un destacado primer lugar, con un 21,2% del valor en el 2018 (18,5 millones de euros), los tomates preparados o conservados, por encima de las cerezas y de los tomates enteros o en trozos, ambos capítulos con un 8,5%.

En los puestos de cabeza de este ranking aparecen también el carbón vegetal y otras frutas de hueso como las ciruelas y las nectarinas. «Vamos a ver cómo queda todo, pero la verdad es que estamos bastante preocupados. Si hay un brexit duro nos quedaríamos en una situación de indefensión legal y se verían muy mermadas las exportaciones a Reino Unido, porque no habría ningún tipo de protocolo o acuerdo bilateral», apunta Miguel Ángel Gómez, gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex). Este destino ocupa el cuarto lugar de las exportaciones de un sector que es clave en la economía regional. «Incluyendo la cereza son unos 60 millones de euros de facturación que se podrían perder», aduce Gómez.

«Confiemos en que haya acuerdo», señala por su parte Domingo Fernández, presidente de la industria cooperativa Tomates del Guadiana, que comercializa en Gran Bretaña «dos o tres mil toneladas al año» de transformados. En este sentido, considera que lo más probable es que finalmente se busque algún tipo de solución pactada que evite una salida traumática que lleve al sector a «perder» este mercado. «Lo que sí vamos a tener es mucha más burocracia», prevé.

También confía en que haya un acuerdo Angel Serrano, responsable de Exportación de Almazara As Pontis (aceites Vieiru). Para esta firma el británico es posiblemente su principal mercado. «Exportamos varios contenedores completos durante el año», recalca. En el caso del aceite de oliva virgen ecológico, alrededor de un 25% de su producción se despacha hacia allí en diferentes formatos —latas de cinco y tres litros y botellas de uno y medio litro—. Con este producto trabajan con un único importador desde el 2014. Además, también exporta su aceite convencional —para un restaurante español en Londres— y su gama de aromáticos. «Creo que al final sí habrá un acuerdo comercial. La UE y España los tienen con países de todo el mundo, cómo no lo van a tener con Gran Bretaña», se pregunta. No obstante, sí destaca los efectos que «la desconfianza momentánea» puede causar en el tipo de cambio, y también da por sentado que a partir de ahora se va a incrementar todo el papeleo administrativo. «Lo que sí espero es que no haya aranceles, que son los que aumentarían el coste del aceite y que podrían hacer disminuir su consumo».

Entre los principales productos exportados a Reino Unido no solo los hay agroalimentarios. También aparecen referencias como los perfiles y barras de acero comercializados por el Grupo Gallardo Balboa. Fuentes de esta compañía subrayaron ayer que el potencial del mercado británico «es enorme por ser un gran consumidor de perfiles». En este sentido, y dentro de su política de ganar cuota de negocio en Europa, han venido aumentando en los últimos años sus exportaciones al Reino Unido. «El objetivo es seguir incrementándolas por lo que un brexit duro nos afectaría de forma directa ya que deberíamos desviar estos volúmenes de exportación a otros mercados con menor valor añadido», apuntaron. Además, por la vía indirecta, «también nos afectaría, ya que aquellos productores que exportan a Reino Unido, si no pueden hacerlo, coparán nuestros otros mercados».