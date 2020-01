Masiva protesta de las 'sardinas' contra Salvini en Bolonia

Unas 40.000 personas del movimiento antifascista de las 'sardinas', muchas más de las previstas, se reunieron este domingo en una plaza de Bolonia, capital de la región Emilia Romagna, en un clima de fiesta amenizado por cuatro conjuntos musicales. Dentro de una semana, en la región que ha sido 'roja' desde la posguerra, habrá elecciones autonómicas y la ultraderecha de Matteo Salvini espera arrasar.

"Si alcanzamos Bolonia, obtendremos el país y el Gobierno nacional", ha repetido en varias ocasiones Salvini, aunque él no se presenta, sino que solo acompaña a Lucia Borgonzoni, candidata a presidenta. En los últimos 20 meses, el progresista Partido Demócrata (PD) ha perdido ocho autonomías en las que se ha votado. Todas ellas se han pasado a la derecha de Salvini. Ahora, Bolonia se ha convertido en una ciudad-símbolo de una región en la que la mayoría de las provincias también han cambiado de color político.

La pérdida de Bolonia podría amenazar la supervivencia del Gobierno nacional, formado por los exindignados del M5S y el PD. Una crisis del gobierno presidido por Giuseppe Conte abriría el paso a elecciones anticipadas, con una más que probable victoria del ultraderechista Salvini.

Una niña con una sardina pintada en la cara / GUGLIELMO MANGIAPANE

Fue en Bolonia donde hace dos meses nació el movimiento de protesta de las sardinas, que este domingo han vuelto a la ciudad, después de haberse manifestado en todo este tiempo en 113 plazas de toda la península, siempre en coincidencia con un mitin de Salvini. "Ya no vamos persiguiendo a Salvini, y no necesitamos que esté a dos manzanas de distancia", ha explicado Mattia Santori, portavoz de un movimiento que asegura que "no se transformará nunca en un partido". "Vamos a las plazas para que la gente diga su opinión sobre el clima político", ha explicado Santori.

CONTE QUIERE UNA ENTREVISTA

El primer ministro Conte ha manifestado su deseo de entrevistarse con ellos, petición bien recibida por el movimiento. "Son una criatura salida de los laboratorios artificiales de la izquierda", ha acusado Anna Maria Bernini, jefa de los senadores de Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi. "Son un instrumento del PD", ha añadido Giorgia Meloni, líder de la extrema derecha de los Hermanos de Italia.

En realidad, en las 'sardinas' hay muchos católicos, unidos a la Comunidad de San Egidio, y algún profesor de universidades de los jesuitas. Romano Prodi es seguidor y también el mismo cardenal de Bolonia, Matteo Maria Zuppi.

El movimiento surgido de una convocación a manifestarse contra "la política del odio” de Salvini desde una página de Facebook está actualmente acreditado con un 30% de simpatizantes en todo el país, según una encuesta de Ipsos

Los grupos musicales de este domingo en Bolonia han entonado el que debería ser el himno del movimiento: "Somos sardinas, somos muchos, somos sardinas con paso de elefante, somos la alarma que está ya sonando, difundid la voz, el viento está cambiando".