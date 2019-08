Matar a mexicanos

A Patrick Crusius, autor de la masacre de Tejas, se le atribuye un manifiesto de cuatro páginas colgado en una página de internet llamada 8chan –canal de propaganda de los extremistas– en el que denuncia la «invasión hispana» de Tejas y alaba al supremacista blanco que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christschurch (Nueva Zelanda) en mayo. «Un joven racista y lleno de odio», describió ayer a Crusius la policía de Tejas. Según algunos medios, el autor de la masacre confesó a la policía que quería matar «el mayor número de mexicanos posibles».

El manifiesto fue publicado en Internet por un usuario anónimo 19 minutos antes de la primera llamada que alertó del tiroteo. El texto habla de «una invasion hispana de Tejas» y del Great Replacement, una teoría supremacista blanca según la cual las personas de ascendencia europea están siendo remplazadas en EEUU.

«Estados Unidos se está pudriendo de adentro hacia afuera y los medios pacíficos para detener esto parecen casi imposibles», se lee en el texto que lleva por título The inconvenient Truth (La verdad incómoda).

Crusius viajó en coche desde Dallas a El Paso, ciudad de 700.000 habitantes y que hace frontera con México. Aproximadamente el 80% de su población es de origen hispano. También es uno de los puntos de entrada a Estados Unidos de las caravanas de inmigrantes centroamericanos.

El autor de la matanza es un joven «solitario y muy distantes», que «no interactuaba mucho con nadie», «irritable y con mal genio», según lo definen sus vecinos.

El usuario anónimo que publicó el manifiesto atribuido a Crusius, hizo lo propio con otro texto con el nombre de archivo «P.Crusius» que fue borrado. Según el diario Los Angeles Times, la policía cerró tras el atentado una cuenta de Twitter de Crusius, en la que se elogiaba al presidente Donald Trump.

En el texto colgado en internet, el autor advierte que su rechazo a los inmigrantes le viene de lejos, antes que Trump llegase a la Casa Blanca. «Mi ideología no ha cambiado en varios años (...) Sé que algunas personas culparán al presidente. No es el caso». También hace referencia a los blancos europeos. «Nuestros camaradas europeos no tienen los derechos de armas necesarios para repeler a los millones de invasores. No tienen más remedio que sentarse y ver arder sus países», escribió en el manifiesto.

Patrick Crusius no se olvida en el texto publicado de los «padres fundadores» de Estados Unidos, los que le «han dotado de los derechos necesarios para salvar» a su país «de la destrucción».