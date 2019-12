Mauricio Macri: "Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina"

Después de cuatro años en el poder, el todavía presidente Mauricio Macri, se despidió ante miles de seguidores que se hicieron presentes en la Plaza de Mayo, alertando a que la ciudadanía esté preparada para enfrentar al nuevo gobierno y vigilar que no les roben.

"Tenemos que cuidar a nuestra querida Argentina de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más".

Asimismo, el mandatario que estuvo acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y el que fuera su candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, destacó que durante el último periodo la nación albiceleste creció y, por tal motivo, deberán de defender lo que han construido.

"Somos muchos y estamos cada vez más juntos para defender las cosas que hemos logrado y defender la Argentina si alguno quiere intentar abusar".

Tras perder las elecciones ante el peronista Alberto Fernández, quien tendrá como vicepresidenta a Cristina Fernández, expresidenta entre 2007 y 2015 e investigada por supuesta corrupción, le mandó un mensaje para indicarle que la oposición está en toda la disposición de ayudar y no de dividir.

"Le quiero decir al presidente electo que puede confiar que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva", finalizó.