May llama a los británicos a respaldar su acuerdo de 'brexit'

La primera ministra británica, Theresa May, instó este domingo al pueblo británico a respaldar su acuerdo del "brexit", con el que empezará un "nuevo capitulo de la historia nacional". En una carta difundida en los medios birtánicos, coincidiendo con la celebración de la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo que votará ese pacto, la "premier" se dirige a los ciudadanos para pedir públicamente su apoyo. "Habrá un momento de regeneración y reconciliación cuando abandonemos la Unión Europea (UE)", señaló, al tiempo que aseguró que el Reino Unido tendrá un "futuro brillante" fuera del bloque comunitario.

"Cuando me convertí en su primer ministro, el Reino Unido acababa de votar para abandonar la Unión Europea. Desde mi primer día en el trabajo, supe que tenía ante mí una misión clara, un deber que cumplir en su nombre: honrar el resultado del referéndum y asegurar un futuro mejor para nuestro país mediante la negociación de un buen acuerdo Brexit con el UE". De esta forma comienza May la carta a los ingleses. Y agrega: "A lo largo de las largas y complejas negociaciones que han tenido lugar en el último año y medio, nunca he perdido de vista ese deber. Hoy estoy en Bruselas con la firme intención de acordar un acuerdo de 'brexit' con los líderes de las otras 27 naciones de la UE.

EFECTOS DE LA SALIDA

En la misiva, la primera ministra británica precisa algunos de los efectos de la salida de la Unión Europea (todos positivos para el Reino Unido): "Retomaremos el control de nuestras fronteras, poniendo fin a la libre circulación de personas de una vez por todas". E insiste en el control de la inmigración, 'late motiv' de los defensores del 'brexit' para llevar a cabo el referédum de salida: "En lugar de un sistema de inmigración basado en el origen de una persona, construiremos uno basado en las habilidades y talentos que una persona tiene para ofrecer".

"Retomaremos el control de nuestro dinero, poniendo fin a los vastos pagos anuales a la UE. En cambio, podremos gastar el dinero de los contribuyentes británicos en nuestras propias prioridades, como los 394 millones de libras adicionales por semana que estamos invirtiendo en nuestro plan a largo plazo para el NHS. Y recuperaremos el control de nuestras leyes, al poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo en el Reino Unido.

Describe, asimismo, que como consecuencias del tratado, los ciudadanos de la UE "que han construido sus vidas en el Reino Unido" tendrán sus derechos protegidos, al igual que los ciudadanos del Reino Unido que viven en otros lugares de la UE. "Un área de libre comercio permitirá que las mercancías fluyan fácilmente a través de nuestras fronteras, protegiendo los muchos empleos calificados en todo el país que dependen de cadenas de suministro integradas".

COLABORACIÓN ANTITERRORISTA

Defiende, también, la colaboración antierrorista con los países de la Unión Europea (UE). "Debido a que nuestros amigos europeos siempre serán nuestros aliados en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el acuerdo garantizará que la cooperación de seguridad continúe, para que podamos mantener a nuestra gente a salvo".

"Como primer ministro del Reino Unido, desde el primer día he estado decidida a entregar un acuerdo de 'brexit' que funcione para cada parte de nuestro país, para Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, para nuestros territorios de ultramar como Gibraltar y también para las dependencias de la corona".

Recuerda en la carta que el 29 de marzo del 2019, el Reino Unido estará fuera de la UE si consigue cerrar el acuerdo con la UE y este es aprobado por el Parlamento birtánico. "El Parlamento tendrá la oportunidad de hacerlo en unas pocas semanas cuando tenga una votación significativa sobre el acuerdo que espero celebrar hoy. Haré una campaña con mi corazón y mi alma para ganar ese voto y para entregar este acuerdo de 'brexit', por el bien de nuestro Reino Unido y de toda nuestra gente".