May pide por carta a la UE un retraso del 'brexit' hasta el 30 de junio

Theresa May ha confirmado en la Cámara de los Comunes su petición oficial a la Unión Europea de una extensión corta del Articulo 50, por un periodo de tres meses. “He escrito esta mañana al presidente Tusk, presidente del Consejo Europeo, informándole de que el Reino Unido quiere una extensión del Articulo 50 hasta el 30 de junio”, declaró la primera ministra. “El gobierno tiene la intención de presentar propuestas para una votación vinculante y si esa votación se supera, la extensión dará tiempo a la Cámara para considerar la ley del Acuerdo, si no la Cámara deberá decidir cómo proceder”. May advirtió a los diputados que, “como primera ministra, no estoy dispuesta a retrasar el ‘brexit’ más allá del 30 de junio”.

Rechazo de la propuesta

Cualquier ampliación necesita la aprobación de los Veintisiete socios europeos y quizás no sea tan fácil como la ‘premier’ británica parece asumir. De acuerdo con un documento interno de la UE, que cita la agencia de noticias Reuters, la Comisión Europea se opone a la extensión que propone May. En una nota sobre la revisión del proceso del ‘brexit’ por la Comisión, presentada en su reunión semanal el miércoles, se señala que, “cualquier extensión en oferta al Reino Unido debe durar, o bien hasta el 23 de mayo del 2019, o debe ser significativamente más larga y requeriría elecciones europeas”. Sólo así, “se puede de proteger el funcionamiento de las instituciones de la UE y su capacidad para tomar decisiones”.

Cesión a los rebeldes euroescépticos

La petición de una prórroga tan corta aumenta además el riesgo de que el Reino Unido acabe marchándose de manera desordenada, sin a finales de junio no se ha logrado un acuerdo. La primera ministra renunció a pedir una periodo más largo, tal y como había sugerido el día anterior, argumentando que los ciudadanos, y ella misma, están hartos con la indecisión del Parlamento y quieren concluir con el asunto. Pero la idea de una prolongación más amplia del ‘brexit’, (se llegó a hablar de hasta dos años) había provocado una gran pelea el lunes en la reunión del gabinete en la que se discutió la petición. Varios ministros defensores del ‘brexit’ duro amenazaron con dimitir y tumbar a May. La revuelta también se extendió a los diputados rebeldes conservadores y no sólo ellos. La pasada semana más de la mitad de los parlamentarios Tory, habían votado contado contra cualquier tipo de ampliación del Articulo 50.

Ahora, sin esa presión, May parece creer que los defensores de la línea dura terminarán cediendo y apoyando su acuerdo en una nueva votación que psobilemtne tendría lugar la próxima semana. Pero su decisión puede inducir exactamente a lo contrario. Con la ampliación a corto plazo asegurada, los eurófobos pueden optar por derrotar el acuerdo, sabiendo que de esa forma lograrán la salida por las bravas, sin pacto alguno. Ahora son los ministros proeuropeos los que están furiosos. Desde el anonimato, uno de ello declaró a la jefa de política de la BBC, Laura Kuenssberg, que la decisión de May de una ampliación corta, “incrementa sustancialmente el riesgo de que no haya acuerdo. Es una rendición cobarde a los defensores de la línea dura. Ella sabe que es una mala elección para el país, pero está poniendo por delante sus intereses a corto plazo”.

Nueva cumbre

La decisión de si el acuerdo se vuelve a presentar a los diputados dependerá de las negociaciones el Partido Unionista Democrático, que tienen diez diputados en Westminster, cuyo respaldo es imprescindible. May también deberá presentar novedades en el texto que someta a votación según ha exigido el presidente de la Cámara.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no cree que en el Consejo Europeo de esta semana se vaya a decidir sobre el aplazamiento del 'brexit' y que será necesario convocar otro consejo la semana que viene.

"Mi estimación a las 8.15 de la mañana es que esta semana no concluiremos nada, sino que tendremos que reunirnos otra vez la semana que viene", dijo Juncker en unas declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.