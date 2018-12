May vuelve con las manos vacías de su gira europea

La dura oposición que se ha encontrado Theresa May en el Parlamento británico al acuerdo del brexit obligó a la primera ministra británica a realizar ayer una gira de urgencia por La Haya, Berlín y Bruselas, en un intento a la desesperada de encontrar una salida al caos político que tiene en casa, y que le llevó el lunes a aplazar la votación del acuerdo de divorcio. De momento, regresa a Londres de este periplo con las manos vacías y un mensaje rotundo de la UE: no habrá renegociación.

May, que volvió a calificar el pacto del brexit como el único posible, cruzó el Canal de la Mancha con un objetivo: buscar «garantías adicionales jurídicamente vinculantes», según el secretario de Estado para el brexit, Martin Callanan, de que el mecanismo de salvaguarda –o backstop en la jerga comunitaria– diseñado para evitar una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del norte no mantendrá indefinidamente atrapado al Reino Unido en la Unión Aduanera, tal y como han alertado los servicios jurídicos del Gobierno británico.

La posible formulación para evitarlo, si es que consigue arrancar algún tipo de compromiso, sigue siendo un misterio. «No habrá acuerdo que no tenga un backstop. No queremos que se utilice pero si se utiliza tendrá que ser solo de forma temporal y esa garantía es la que buscaré de mis colegas en los próximos días», explicó May tras reunirse una hora con el presidente de la UE, Donald Tusk. «Está claro que los 27 quieren ayudar. La cuestión es cómo», admitió el polaco tras el encuentro, un día después de que asegurara que están dispuestos a facilitar la ratificación del acuerdo en Westminster pero no a reabrir la negociación.

¿Cómo deben ser esas aclaraciones? ¿Bastaría una declaración política como la arrancada por España sobre Gibraltar y la futura relación que se incorporó a las actas de la reunión de finales de noviembre? ¿O debería ser una decisión similar a la adoptada por el Consejo Europea para aclarar las dudas de Holanda tras el rechazo de los holandeses en referéndum al acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania?

«Vamos a ver cual es el tipo de aclaración que pide. Es interesante ver en algunos medios ya ha salido que pide una aclaración interpretativa con valor jurídico, lo cual se parece muchísimo a las declaraciones que obtuvo España hace 15 días, cuyo valor jurídico ha sido cuestionado. Tendría su aquel que esta vez sea el Reino Unido quien jure y perjure que este tipo de declaraciones tiene valor jurídico», ha ironizado el secretario de estado para asuntos europeos, Luis Marco Aguiriano.

May no lo ha aclarado pero su viaje de urgencia a La Haya ofrece una señal en esta dirección, aunque está por ver si sería aceptable para los 27 y suficiente para decantar la balanza en Londres. En 2016 los holandeses rechazaron en referéndum el acuerdo de asociación entre la UE y Ucrania y el primer ministro, Mark Rutte, tuvo que regresar a Bruselas a pedir aclaraciones adicionales. Tuvo éxito y logró que sus socios pusieran por escrito en una declaración legalmente vinculante que el acuerdo no le concede a Kiev ningún estatus de candidato a la adhesión. De no haber sido así, el acuerdo no habría obtenido el aprobado en La Haya ni entrado en vigor a nivel europeo.

RENEGOCIACIÓN, NO / «No tengo problemas con declaraciones que aclaren lo que hay en el acuerdo de retirada pero ninguna declaración aclaratoria puede contradecir lo que hay en el acuerdo de retirada», zanjó el lunes el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, que se reúne este miércoles en Dublín con May, antes de que ambos se desplacen al Consejo Europeo el jueves. La UE ya ha dejado claro que los textos cerrados tras 17 meses de negociaciones –el Tratado de salida de 585 páginas y la declaración política sobre la futura relación– no se tocan.

Y lo volvió a repetir el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, el último en reunirse este martes con May. «Sigo convencido de que el acuerdo del brexit que tenemos es el mejor y el único posible. No hay ningún tipo de margen para la renegociación» pero «siempre hay margen suficiente para ofrecer nuevas clarificaciones e interpretaciones sin reabrir el acuerdo de salida», ha indicado sobre la salvaguarda diseñada para Irlanda.

Antes de aterrizar en Bruselas, la primera ministra británica hizo una primera parada en La Haya, donde ha mantenido una «útil charla» con su homólogo Mark Rutte, y otra en Berlín para almorzar con la cancillera alemana.